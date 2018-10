Ole Braun (rotes Trikot) erzielte das 1:1 für den VfL Stenum. (Ingo Möllers)

Wilhelmshaven. Der VfL Stenum hat einen Punkt aus Wilhelmshaven entführt: Mit 2:2 (0:0) trennten sich der VfL und WSC Frisia in der Partie der Fußball-Bezirksliga voneinander. Die Serie von nunmehr vier Spielen ohne Niederlage spült die Stenumer ins obere Tabellendrittel. „Das ist eine tolle Aufnahme, über die wir uns sehr freuen. Bis zur Winterpause wollen wir da oben verharren, wissen aber auch um die Schwere der Aufgaben. Auswärts spielen wir noch gegen Heidmühle und Wildeshausen“, sagte VfL-Coach Thomas Baake, „wenn wir unsere aktuelle Punktausbeute so beibehalten, haben wir uns eine gute Ausgangslage für die Rückrunde geschaffen.“

Beide Mannschaften starteten recht zurückhaltend in die Partie. Das Geschehen spielte sich zumeist im Mittelfeld ab. In Minute 21 hätten die Gäste durch Maximilian Bradler in Führung gehen können, doch der Pfosten verhinderte den Einschlag. „Frisia hatte allerdings auch zwei gute Chancen nach Standards. Um die Stärke wussten wir ja ohnehin“, erzählte Baake. Beide Versuche streiften knapp über die Latte des VfL-Tors.

Der Coach war mit der Leistung seiner Elf in Durchgang eins zufrieden und lobte sie in der Pause dafür. Offenbar ein Fehler. Denn die Stenumer verschliefen die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte völlig. Ganz anders als die Gastgeber: Nachdem Frisia zweimal den Pfosten getroffen hatte, veredelte Henrik Wendt einen schönen Angriff zum 1:0 (53.). „Wir haben in dieser Phase wirklich um ein Gegentor gebettelt“, kritisierte Baake. Nach dem Rückstand verfielen die Stenumer jedoch nicht in eine Schockstarre. Wie schon so oft in dieser Saison kämpften sie sich zurück in die Partie und drehten sie. Für den Ausgleich sorgte Ole Braun nach Zuspiel von Maximilian Klatte (61.). Zwei Zeigerumdrehungen später steckte Bradler auf Waldemar Kelm durch – das 2:1 für den VfL. „Es ist großartig, wie sich mein Team wieder zurückgekämpft. Und ich habe unsere Stürmer auch gelobt, weil sie so eiskalt vor dem Tor geblieben sind“, berichtete Baake.

Allerdings schaffte es sein Team nicht, die Führung über die Zeit zu retten. Tatsächlich währte sie gerade mal fünf Minuten: Zweimal blockte Stenum den Ball im eigenen Strafraum, beim dritten Versuch erzielte Melvin Lamberty den Ausgleich. „Ein kurioses Tor, weil Julian Dienstmaier nochmals hätte klären können, aber der Ball springt an seinen Oberschenkel und kullert ins Tor“, erzählte Baake, der mit dem einen Zähler aber durchaus zufrieden war.