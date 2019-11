Daniel Götz (Mitte) zeigte eine gute Leistung und erzielte das zwischenzeitliche 3:2 für den VfL Stenum. (INGO MÖLLERS)

Die Marschroute war klar. „Es war allen bewusst, dass es unser letztes Spiel in diesem Jahr ist. Wir wollten nicht mit sechs sieglosen Spielen aufhören, sondern mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Jeder sollte von der ersten Minute an brennen und den Weg nach vorne suchen.“ So klar Thomas Baake es später skizzierte, so eindrucksvoll brachte es sein VfL Stenum auf den Platz. Am Ende stand in der Fußball-Bezirksliga ein verdienter 4:2 (2:1)-Sieg über den favorisierten GVO Oldenburg zu Buche, der jedoch kurioserweise durch eine fast einstündige Überzahl in Gefahr geriet.

Denn bereits in der 36. Minute war Oldenburgs Jann Schlötke vom Platz geflogen, nachdem er Baake in dessen Coachingzone umgeschubst hatte. Da hatte sich Oldenburgs Nummer 24 offenbar ein schlechtes Beispiel am Frankfurter David Abraham genommen, weckte damit aber die lethargischen Gäste. „Wir sind die ersten 35 Minuten überhaupt nicht da gewesen“, kritisierte GVO-Coach Jan Majewski. „Erst nach dem Platzverweis haben wir das umgesetzt, was wir uns von vornherein vorgenommen hatten.“ In der Tat war die Stenumer Überzahl nur selten spürbar, aber in puncto Torchancen hatte der VfL ein klares Übergewicht.

Morches früher Doppelpack

Baake hatte den Siegeswillen auch durch eine sehr offensive Aufstellung demonstriert. Bastian Morche tat der Mannschaft als Sturmspitze sehr gut, sollte über außen von Dierk Fischer und Tom Geerken gefüttert werden. Dieser Plan ging schon nach acht Minuten auf, als Fischer von links flankte und Morche den Ball aus 17 Metern im linken unteren Eck versenkte. Voraus ging ein gewonnener Zweikampf von Linksverteidiger Mark Gerken, den Baake eigentlich als Sonderbewacher von Oldenburgs „Unterschiedsspieler“ (sprich: Torjäger) Lasse Dworczak eingeplant hatte. Doch Dworczak war zuvor drei Tage krank und kam erst zur zweiten Halbzeit. Gerken wurde trotzdem gut gefordert, weil GVO fast jeden Angriff über seine Seite aufzubauen versuchte. Es blieb allerdings stets beim Versuch. In Minute 21 eroberte Gerken erneut den Ball und Fynn Dohrmann schickte Morche. Stenums Sturmspitze umkurvte noch GVO-Schlussmann Felix-Tobias David und schob zum 2:0 ein (21.).

Die Gastgeber brannten zwar kein Offensivfeuerwerk ab, waren aber unheimlich griffig und ließen einfach nichts zu. Dann kam die Rote Karte, alles lief für Stenum. Doch mit einem „Tor aus dem Nichts“ (Baake) gelang Mario Brands per Kopf unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 2:1. Majewski brachte nach dem Seitenwechsel Dworczak, dem auch prompt das 2:2 geschenkt wurde. Stenums bis dahin kaum geforderter Torwart Maik Panzram flog an einer Flanke vorbei, Dworczaks Kopfball trudelte zum Ausgleich über die Linie (52.). „Wir haben in dieser Saison schon häufig Führungen verspielt. Doch diesmal haben wir uns nicht aus der Bahn werfen lassen“, merkte Baake stolz an.

Zwar hatten die Stenumer Anhänger unter den 60 Zuschauern jetzt das dumpfe Gefühl, dass die Partie kippen würde. Doch Daniel Götz vertrieb diese unguten Eindrücke. Stenums Sechser fiel über die komplette Spielzeit mit seiner Präsenz auf jedem Quadratmeter Rasen auf und war jetzt auch vorne zur Stelle. Ein langer Freistoß von Gerken fiel ihm vor die Füße und Götz jagte die Kugel per Dropkick zum 3:2 unter die Latte (59.). „Daniel hat uns leider oft gefehlt. Doch er merkt jetzt so langsam, wie wichtig er für uns sein kann“, lobte Baake.

Was Stenum danach fehlte, war eine Prise Kaltschnäuzigkeit, so musste bis in die Schlussminute gezittert werden. Schon Fischer und Morche hätten bei ihrer Doppelchance (64.) die Vorentscheidung besorgen müssen. Tom Geerken verpasste das 4:2 zehn Minuten später und selbst ein Konter mit Vier-gegen-eins-Überzahl wurde verdaddelt. Vermutlich auch der immensen Laufleistung geschuldet fehlte die Konzentration beim Abschluss. Das 4:2 war schließlich Chefsache: Kapitän Maximilian Klatte brauchte zwar ebenfalls zwei Versuche, netzte aber doch zum viel bejubelten Endstand ein (90.+4). Jetzt kann die Winterpause kommen, erst am 1. März 2020 geht es für den VfL auswärts gegen Obenstrohe weiter.