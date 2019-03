Frank Radzanowski (INGO MÖLLERS)

Stenum. Es war der erwartete Favoritensieg, doch das Aufeinandertreffen des ungeschlagenen Spitzenreiters VfL Stenum mit dem punktlosen Schlusslicht der A-Junioren-Bezirksiga, VfL Wildeshausen, war nur im ersten Durchgang die erwartet klare Angelegenheit. Die Fußballer vom Kirchweg tanzten an diesem Faschingswochenende auf zwei Hochzeiten, denn neben dem Punktspiel am Freitag musste Trainer Frank Radzanowski noch Kräfte für die norddeutschen Futsal-Meisterschaften am Sonntag sparen. So stand schließlich ein im zweiten Durchgang etwas mühsamer 6:2 (3:0)-Erfolg auf der Anzeigentafel, der beide Trainer zufriedenstellte.

Überhaupt stand das Personal im Vordergrund, denn neben Radzanowskis Wechselspielen hatte sein Kollege Maximilian Iken gleich fünf B-Jugendliche in die Startelf beordert. Der B-Junioren-Nachwuchs aus dem Krandel befindet sich aktuell auf einem guten fünften Tabellenplatz (Stenum ist auch hier Herbstmeister) und soll in der Rückrunde häufiger die A-Jugend personell unterstützen. „Wenn das klappt und wir so weitermachen, bin ich relativ optimistisch, dass wir ein paar Punkte holen werden. Die B-Junioren sollen sich aber nicht festspielen, weil es dort theoretisch bis zu acht Absteiger geben könnte“, blickte VfL-Coach Maximilian Iken voraus.

Am Freitag war es wie in der Hinrunde Niklas Reckler, der eine gute Frühform zeigte und das erste Pflichtspieltor erzielte. Das 1:0 (8.) von der Strafraumgrenze war unhaltbar abgefälscht. „Wir haben von Anfang an Druck gemacht, die erste Hälfte ging klar an uns“, sah Radzanowski seine Marschroute umgesetzt. Jan-Luca Rustler erhöhte nach feinem Pass von Fynn Brenneiser auf 2:0 (32.), während Reckler eine scharfe Hereingabe von Crispin Mintert zum dritten Treffer verwertete (37.). Da hatte Iken bereits den 15-jährigen Fynn Theuser eingewechselt, der drei Jahre jünger ist als die meisten Stenumer. Mit der sicheren Führung im Rücken warf Radzanowski die Rotationsmaschine an. Die Begründung („Eine norddeutsche Meisterschaft spielt man nicht so oft“) ist natürlich absolut verständlich. Zunächst klappte es auch noch, weil Rustler einen Eckball von Julius Nicklaus zum 4:0 einköpfte (51.). Doch dann gab Radzanowski auch Rustler die nötige Schonung, und die Partie wurde völlig offen. „Ohne Rustler war Stenum harmlos“, befand Iken.

Wildeshausen nutzte die zunehmende Unruhe zu einem Doppelpack von Fabian Blech zum 1:4 (59.) und 2:5 (80.). Blech hat in der B-Jugend schon elfmal getroffen, die gesamte Mannschaft bislang in 13 Spielen ganze 13-mal. „Fabian ist ein Knipser“, lobte Iken seinen Angreifer.

Dabei bestrafte Blech zwei Abstimmungsfehler in der Stenumer Defensive und verdiente sich auch ein Kompliment von Radzanowski: „Ein starker Spieler, sehr schnell und clever.“ Zwischenzeitlich hatte Nicklaus wieder auf 5:1 erhöht (75.), und am Ende musste Rustler noch mal zurück auf den Rasen und erzielte prompt sein 19. Saisontor (90.+1). Damit liegt er jetzt mit seinem Sturmpartner Tom Geerken – ebenfalls früh ausgewechselt – gleichauf an der Spitze der Torjägerliste. Beide trafen 19-mal. Nach diesem anstrengenden Wochenende gibt es nun 14 spielfreie Tage für den Spitzenreiter, bevor am 16. März das Bezirkspokal-Viertelfinale gegen Hansa Friesoythe ansteht. Das ist ein weiterer Höhepunkt für die verwöhnten Stenumer, die am kommenden Sonnabend sicher auch einen Blick nach Heidkrug riskieren werden.

Der TuS empfängt im Verfolgerduell den Tabellenzweiten GVO Oldenburg und kann dem Spitzenreiter wertvolle Schützenhilfe leisten. Aktuell hat der VfL acht Punkte mehr als GVO auf dem Konto, die Oldenburger absolvierten jedoch zwei Partien weniger als die Kicker aus dem Landkreis.