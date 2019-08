Oldenburg. Der VfL Stenum hat es verpasst, an seinen gelungenen Saisonauftakt anzuknüpfen. Nachdem die Elf von Trainer Thomas Baake am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga das Spitzenteam WSC Frisia Wilhelmshaven mit 5:3 bezwungen hatte, zog sie gegen den Titelkandidaten GVO Oldenburg nun den Kürzeren. Mit einem 1:4 (1:1) im Gepäck traten die Stenumer die Heimreise an.

Dabei boten sie vor allem in der ersten Hälfte eigentlich einen prima Auftritt. „Wir wussten, dass der Gegner ein gutes Umschaltspiel hat. Deshalb wollten wir die PS rausnehmen und selber kompakt stehen. Das ist uns gut gelungen“, lobte Baake. Der erste Durchgang begann für seine Schützlinge optimal. Eine Freistoß-Hereingabe aus dem rechten Halbfeld verwandelte Marten Michael in der 8. Minute per Kopf zur 1:0-Führung.

Auf etwas unglückliche Art und Weise fing sich der VfL eine Viertelstunde später den Ausgleich – ebenfalls nach einer Standardsituation. Bei einem Freistoß aus spitzem Winkel rechneten alle mit einer Flanke. Patrick Janzen überlegte sich jedoch etwas anderes und überraschte Stenums Torhüter Maik Panzram mit einem Schuss ins kurze Eck (23.). Laut Baake lief bei dem Gegentreffer so einiges falsch. „Die Zwei-Mann-Mauer stand nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das Foul muss man nicht unbedingt pfeifen“, meinte der Stenumer Coach.

Bis zur Pause gab es auf beiden Seiten noch ein paar Möglichkeiten, jedoch keine hochkarätigen, sodass das Remis zur Pause verdient war. Durch einen individuellen Fehler gerieten die Gäste Mitte des zweiten Durchgangs in Rückstand. Bei einer Ecke verlor Julian Dienstmaier den Oldenburger Mika Cengiz aus den Augen, der aus sieben Metern ungedeckt einköpfte. „Das kann man verteidigen, wenn man mitgeht“, monierte Baake. Dierk Fischer hatte kurz darauf das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte jedoch frei vor dem Tor. „In der Schlussphase haben wir unserer läuferischen Leistung Tribut gezollt“, erklärte Baake. So kassierte sein Team zwei Kontertore durch Mirco Ruge (72.) und Lasse Dworczak (78.).