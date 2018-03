Pure Enttäuschung bei VfL-Coach Thomas Baake nach der Pleite. (Ingo Möllers)

Wilhelmshaven. Wie schon so oft in dieser Saison ist der VfL Stenum mit 1:0 in Führung gegangen, aber mal wieder hat die nicht zum Sieg gereicht. Am Ende musste der Fußball-Bezirksligist die Heimreise vom Auswärtsspiel beim WSC Frisia Wilhelmshaven sogar ganz ohne Punkte antreten: Mit 1:2 (1:1) zogen die Gäste den Kürzeren. "Heute hat die bessere Mannschaft verloren. Wir hatten mehr vom Spiel. Das ist einfach brutal für uns", sagte der enttäuschte VfL-Coach Thomas Baake.

Seine Elf erwischte in Wilhelmshaven einen Traumstart: Kristian Bruns flankte das Leder von der rechten Außenbahn in den Frisia-Strafraum, dort nickte Bastian Morche zur frühen 1:0-Führung ein (4.). "Unsere Spielanlage war besser, wir haben kaum etwas zugelassen", berichtete Baake. Den Gegner brachte sein Team mehr oder weniger selbst zurück ins Spiel. In Minute 20 verursachte Marten Michael einen laut des VfL-Coaches völlig unnötigen Strafstoß. Dennis Müller verwandelte zum 1:1-Ausgleich. Der Stenumer Schwung aus den Anfangsminuten war damit erst mal verflogen. Allerdings investierte Frisia auch nach dem 1:1 nicht mehr, sodass sich die Partie hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Baake: "Wir hatten aber Chancen und hätten mit einem 2:1 in die Pause gehen können."

In Durchgang zwei kontrollierten die Gäste die Partie. Die Stenumer reihten eine Chance an die andere, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. "In vielen Situationen waren wir zu zögerlich", monierte Baake. Und es kam, wie es kommen musste: Die dritte Standartsituation innerhalb einer Minute nutzte Müller zum 2:1 für Frisia (80.) – vier Minuten später flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Stenum rannte an, doch das Glück fehlte. Bezeichnend dafür die letzte Szene: Maximilian Klatte zog aus acht Metern ab, der Ball flog jedoch nicht ins Tor, sondern prallte von einem auf der Linie stehenden Frisia-Spieler ab.