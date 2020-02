Trainer Tim Müller und die A-Junioren des VfL Stenum nehmen an der Norddeutschen Futsal-Meisterschaft teil. (INGO MÖLLERS)

Die Fußball-A-Junioren des VfL Stenum haben es geschafft. Bei der Futsal-Niedersachsenmeisterschaft holte das Team von Trainer Tim Müller den Vizetitel und qualifizierte sich damit für die Norddeutsche Meisterschaft am 1. März. Zweiter Vertreter aus Niedersachsen ist der VfV Borussia Hildesheim II, der sich im direkten Duell hauchdünn mit 1:0 gegen Stenum durchsetzte. „Das war unser Minimalziel. Wir freuen uns darauf, das Land Niedersachsen bei der Norddeutschen Meisterschaft vertreten zu dürfen“, sagte Tim Müller, der natürlich noch lieber den Titelgewinn gefeiert hätte – zumal dafür nicht viel fehlte. Gegen Hildesheim fiel die Entscheidung zugunsten des VfV durch einen direkt verwandelten Freistoß.

Die erste Partie des Tages gegen die JFG Weser-Schwülme entschieden die Stenumer mit 3:1 für sich. Laut Müller musste sein Team hier erst mal ins Turnier reinkommen. Die Abläufe hätten noch nicht zu hundert Prozent gestimmt, „aber wir waren zu jeder Zeit überlegen.“ Das zweite Spiel sei dann das beste des Turniers gewesen. Gegen den VfR Germania Ochtersum, der in der Endabrechnung Dritter wurde, behielt der VfL deutlich mit 4:1 die Oberhand. „Gegenüber dem ersten Spiel haben wir noch einen draufgesetzt“, lobte Müller seine Schützlinge. Es folgte die knappe Niederlage gegen Hildesheim, ehe Stenum in der letzten Runde mit 3:1 gegen den TuS Eversten gewann. In der Abschlusstabelle wurde es trotzdem knapp. Der direkte Vergleich mit dem punktgleichen Ochtersum gab den Ausschlag für die Stenumer.

Während Müller mit dem Abschneiden seiner Mannschaft zufrieden war, übte er, was die Organisation der Veranstaltung betraf, ordentlich Kritik. In der Halle hätte man laut des VfL-Coaches eigentlich kein Futsal spielen können, da es zu wenig Platz an der Seite gab – wo ja beim Futsal gewechselt wird – und zudem der Zeitnehmer seine Aus-Linie nicht sehen konnte, da eine Bande im Weg war. „Das war alles ein bisschen komisch“, meinte Müller. Die Schiedsrichter hätten jedoch sehr gut reagiert, indem sie sagten, dass es keine Wechselfehler gibt. Und auch die Teams hätten sich alle gut verhalten. Was beim VfL-Trainer zudem für Unmut sorgte, war die Tatsache, dass Hildesheim und Ochtersum nicht gegeneinander antreten mussten. „Dadurch, dass so was im Spielplan zustande kommt, ist es eng geworden. Das hat mit einem Leistungsvergleich nichts mehr zu tun. Jeder soll seine Spiele bekommen, aber dann muss man überlegen, ob das der richtige Modus ist“, sagte Müller.