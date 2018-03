Bad Schwartau. Die Stimmung bei der männlichen A-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg ist nach der 30:41 (16:18)-Klatsche in der Handball-Bundesliga beim VfL Bad Schwartau im Keller gewesen – exakt dort hält sich das Team auch in der Tabelle auf. Die Gesichter der Spieler waren nach dem Abpfiff wie versteinert, in der Kabine herrschte eisernes Schweigen. Auch wenn die Elf-Tore-Niederlage am Ende etwas ganz anderes vermittelte, wäre viel mehr möglich gewesen. Und das ärgerte die Gäste maßlos. Denn die Bookholzberger hatten sich diesmal viel vorgenommen, zum Beispiel wollten sie den ersten Auswärtssieg der Saison in Bad Schwartau eintüten. Die Vorzeichen standen nicht einmal so schlecht, da die Schleswig-Holsteiner den Kampf um den direkten Klassenerhalt bereits offiziell aufgegeben hatten und sich eigentlich mit der jüngeren Garde für die Aufstiegsrunde einspielen wollten. Eigentlich: Denn schlussendlich traten die Hausherren zumindest gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg mit ihrer vollen Kapelle an.

Doch der Reihe nach: Zunächst musste der Bundesliga-Novize 20 Minuten vor dem Anpfiff eine Schrecksekunde überstehen, als Schlussmann Jan Kinner beim Warmwerfen auf einen Ball trat, wegknickte und kurz aufschrie. Der HSG-Coach Andreas Müller rannte sofort zu ihm, trabte aber kurz danach tiefenentspannt zur Bank zurück. „Fast wäre unser einziger Torwart ausgefallen“, sagte er. Torben Knop hatte sich nämlich mit seiner Schulklasse in einer Skifreizeit befunden, und Simon Schreiner saß mit einer Handverletzung nur für den äußersten Notfall auf der Bank. Auch der Start der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg in die Partie ließ den Blutdruck bei den mitgereisten Anhängern in die Höhe schießen – erst vor Freude, dann vor Frust. Der Tabellenletzte startete mit einem 3:2-Vorsprung von Bennet Krix in die Begegnung und gestaltete die Partie bis zum 4:4 ausgeglichen. In der Folge brach die HSG jedoch komplett ein und geriet mit 5:11 ins Hintertreffen.

Coach Stefan Buß griff zur grünen Karte: Auszeit. Bereits nach einer Viertelstunde wechselte er bis auf seinen rechten Rückraumschützen Mirko Reuter den kompletten Feldspielerkader durch, da Leistungsträger wie Bennet Krix oder Henk Braun diesmal nicht zu ihrer gewohnten Form fanden. Kian Krause blieb nach einem Kurzeinsatz sogar bis zum Schluss auf der Bank. „Ich hatte Kreislaufprobleme, da habe ich lieber pausiert, bevor noch etwas passiert“, erklärte er sein Aussetzen. Jona Schultz sprang für ihn in die Bresche und lieferte im ersten Durchgang einen starken Auftritt ab. Der junge Spieler mit dem gefährlichen Wackler bei seinem Wurf sorgte mit seiner besten ersten Halbzeit der Saison dafür, dass die Grüppenbührener nur mit einem 16:18-Rückstand in die Kabine gingen. Auch die Manndeckung von Jaime Lippe beim VfL-Linkshänder Janik Schrader (4/3 Tore) zeigte beim Gastgeber gravierende Wirkung. In der Abwehr und am Kreis wusste außerdem Norman Lachs zu gefallen.

Beste Voraussetzungen also für die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg, das Blatt im zweiten Durchgang doch noch einmal zu wenden. Das Gegenteil war allerdings der Fall, auch wenn sie die Partie bis zum 19:21 offenhielt. Danach hatte sie mit der immer offensiver werdenden 5:1-Deckung des VfL Bad Schwartau größere Probleme und leistete sich vorne viele Fehler, die zu Kontern führten. Hinten griff die HSG wiederum nicht aktiv genug ein und ließ dem Gastgeber viel Raum zur Entfaltung, sodass der auf 27:19 davonzog. „Bei uns hat phasenweise die Leidenschaft und Einstellung gefehlt. Wenn es fünf Minuten nicht gut lief, dann ging der Kopf gleich nach unten“, sagte der Grüppenbührener Allrounder Tilman Dehmel. „Unsere Gegner lassen sich von so etwas nicht beirren und spielen einfach weiter, das macht den Unterschied“, meinte Stefan Buß.

Ihn störte vor allem die Abwehrarbeit seiner Mannen. „Wir müssen den VfL-Angriff mehr stoppen und dürfen ihn nicht ungehindert weiterspielen lassen. 41 Gegentreffer sind entschieden zu viel“, monierte Buß. Gleichzeitig hinterfragte er aber auch seine eigenen Entscheidungen: „Vielleicht hätte ich bei der offensiven Schwartauer Deckung früher mit zwei Kreisläufern spielen müssen, das muss ich mir selbst ankreiden.“ Trotzdem, am Ende muss seine Sieben die Tore immer noch selbst werfen. Genügend Chancen hatte die HSG allemal.