Desinfektionsmittel müssen auf den Sportplätzen immer zur Verfügung stehen. (Thorin Mentrup)

Seit diesem Mittwoch können alle öffentlichen und privaten Sportanlagen im Freien für den kontaktlosen Sport genutzt werden. Es ist ein Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität – aber von einem gängigen Trainingsbetrieb kann deshalb noch lange keine Rede sein. So muss beispielsweise der Abstand zwischen allen Akteuren immer mindestens zwei Meter betragen (wir berichteten). Das lässt sich in manchen Sportarten wesentlich einfacher umsetzen als in anderen. Um die Voraussetzungen für eine zulässige sportliche Betätigung im Freien zu erfüllen, gibt es von einigen Verbänden nun Hygienekonzepte.

Ein solches hat unter anderem der Niedersächsische Fußballverband (NFV) entworfen. In dem Konzept ist von sogenannten Handlungsleitlinien die Rede. Jemand, der einschlägige Krankheitssymptome wie Fieber und Husten aufweist, darf nicht „am bereitgestellten Fußballangebot“ teilnehmen und muss der Sportanlage fernbleiben. Jeder Verein soll zur Sicherstellung der Vorschriften einen Corona-Beauftragten benennen. Dieser ist im Wesentlichen für die Einhaltung aller behördlichen Auflagen sowie deren Umsetzung für den Verein zuständig und Ansprechpartner für alle Fragestellungen zum Thema Corona. Die Person braucht keine Vorkenntnisse. Diese Funktion kann von einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern, von anderen vom Vorstand eingesetzten Vereinsmitgliedern, dem Vereinstrainer oder Vereinsmanager wahrgenommen werden.

Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, ist zu dokumentieren, welche Personen wann und wie lange auf der Sportanlage waren. Eine entsprechende Liste sollte am Eingang zur Anlage deutlich sichtbar ausgelegt werden. Der Mindestabstand von zwei Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der Sportanlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg zur Sportanlage. Der Fußballplatz muss immer auf direktem Weg betreten und verlassen werden. Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist vorerst untersagt. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmung. Desinfektionsmittel müssen zur Verfügung gestellt werden. Zudem dürfen ausschließlich Einweg-Papierhandtücher verwendet werden.

Die Toiletten stehen zur Verfügung, müssen aber regelmäßig gereinigt werden. Auch in größeren Räumen darf sich immer nur eine Person aufhalten. Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten. Hiervon ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des Trainings. Die Nutzung der Vereinsgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie. Dem Verein zugehörige Spielplätze bleiben geschlossen. Während jeglicher Platzpflege müssen selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen werden. Alle Mülleimer auf der Anlage müssen regelmäßig geleert werden.

Unterdessen verkündete der NFV am Donnerstag eine erfreuliche Nachricht für alle Fußballer: Es gibt keine pauschale Begrenzung bei der Zahl der Trainierenden auf den Sportanlagen – immer vorausgesetzt, dass die übrigen Bestimmungen eingehalten werden

Auch der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat ein Hygienekonzept fertiggestellt. Die grundsätzlichen Richtlinien sind im Wesentlichen jene, die auch für die Fußballer gelten. Darüber hinaus geht der Verband noch detailliert auf Regelungen für den Trainings- und Spielbetrieb ein. Das vollständige Konzept hat der TNB auf seiner Internetseite veröffentlicht.