Damit der Anhang des SV Atlas Delmenhorst in der kommenden Saison in der Regionalliga im heimischen Stadion wieder feiern darf – so denn die Blau-Gelben wie erwartet aufsteigen –, müssen noch Auflagen erfüllt werden. (INGO MÖLLERS)

Die Zulassungskommission des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hat 27 Vereinen die Zulassung für die Regionalliga Nord in der Saison 2020/2021 erteilt. Vier Vereine müssen noch Auflagen bis zum Saisonstart erfüllen. Dazu gehört auch der SV Atlas Delmenhorst, der nachweisen muss, dass das Stadion an der Düsternortstraße Regionalliga-tauglich ist. Dafür benötigt es noch Umbauten im Bereich der Spielfeldsicherung und des Gästebereichs.

Folgende Vereine haben die Zulassung zur Regionalliga Nord für die Saison 2020/2021 erhalten: SV Meppen, VfB Oldenburg, VfL Oldenburg, TSV Havelse, BSV Schwarz-Weiß Rehden, Eintracht Braunschweig, VfL Wolfsburg II, Hannover 96 II, SpVgg Drochtersen/Assel, Atlas Delmenhorst, 1.FC Germania Egestorf/Langreder, SSV Jeddeloh, VfV Borussia 06 Hildesheim, HSC von 1893 und der Lüneburger SK Hansa aus Niedersachsen.

Die Vereine Lüneburger SK Hansa und Atlas Delmenhorst erhalten die Zulassung jedoch jeweils mit der Auflage, die für sie bestehenden sicherheitstechnischen Auflagen bis zum Saisonstart (erstes Heimspiel) fristgerecht zu erfüllen.

Von diesen Vereinen werden nicht alle in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga antreten. Eintracht Braunschweig und der SV Meppen in der 3. Liga, wo die Saison kürzlich fortgesetzt wurde und in einigen Wochen endet, befinden sich derzeit nicht in Abstiegsgefahr. Der VfL Oldenburg und Egestorf/Langreder rangieren in der Oberliga Niedersachsen in der Tabelle hinter dem SV Atlas und bleiben demnach – so denn der außerordentliche Verbandstag die zu erwartende Regelung beschließt, dass die Saison abgebrochen und nach der Quotientenregelung (Punkte pro Spiel) gewertet wird – in dieser Spielklasse.

Werder II und FCO ohne Auflagen

Aus Bremen haben der SV Werder Bremen II und der FC Oberneuland die Anforderungen ohne Auflagen erfüllt.

Aus Hamburg haben der Hamburger SV II, FC St. Pauli II, FC Eintracht Norderstedt, Altonaer Fußball-Club von 1893 und FC Teutonia Ottensen v. 1905 die Lizenz erhalten. Teutonia muss ebenso wie Atlas noch nachweisen, dass die Heimspielstätte ligatauglich ist.

Aus Schleswig-Holstein bekommen SC Weiche Flensburg 08, Holstein Kiel II, VfB Lübeck, Heider SV und der 1. FC Phönix Lübeck die Zulassung. Der VfB Lübeck steigt jedoch in die 3. Liga, während Stadtrivale Phönix noch ein ligataugliches Stadion vorweisen muss.

Für alle Vereine gelte die Zulassung vorbehaltlich der noch zu leistenden Verbandsabgaben (wahlweise Bankbürgschaft), teilt der NFV mit. Der norddeutschen Zulassungskommission gehören der Vorsitzende Thomas Fürst (Bremen) sowie Peter Niemann (Bad Schwartau), Daniel Diebold (Bönningstedt) und Hubert Börger (Spelle) an.