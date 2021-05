Die Richtung stimmt: Zum Saisonabschluss wusste der SV Atlas Delmenhorst um Kapitän Nick Köster und Torhüter Rico Sygo gegen den SV Meppen durchaus zu überzeugen. (INGO MÖLLERS)

Das war’s nun also. Die Saison 2020/21 ist für den SV Atlas Delmenhorst vorbei. Jetzt auch endgültig. Mit einer normalen Serie hatte diese Spielzeit nur wenig zu tun. Rhythmisch verliefen lediglich ein paar Wochen im September und Oktober 2020, als der Aufsteiger seine ersten Partien in der Fußball-Regionalliga Nord absolvierte. Dass die siebte – ein 0:1 beim FC Oberneuland am 11. Oktober – bereits die letzte bleiben sollte, konnte zum damaligen Zeitpunkt noch niemand erahnen. Aus bekannten Gründen standen die Blau-Gelben in der Liga danach kein einziges Mal mehr auf dem Platz. Nach mehr als einem halben Jahr ohne Pflichtspiel bildete das Niedersachsenpokal-Duell gegen den SV Meppen am vergangenen Freitag den verspäteten Schlussakt der Saison. Zwar unterlagen die Delmenhorster dem Drittligisten mit 0:3 und durften somit in den insgesamt acht Partien keinen einzigen Sieg bejubeln, aber trotzdem können sie mit einem durchaus guten Gefühl in die Sommerpause gehen.

Ein gutes Gefühl nach einer 0:3-Niederlage zum Abschluss – das mag auf den ersten Blick etwas paradox erscheinen. Doch das reine Ergebnis war bei dieser Begegnung nicht entscheidend. Alles andere als ein Erfolg der Meppener wäre eine große Überraschung gewesen. Für Atlas ging es darum, dem Favoriten bestmöglich Paroli zu bieten, und das gelang der Mannschaft von Key Riebau. Der Trainer spendierte seinen Schützlingen daher nach dem Abpfiff auch lobende Worte. Den vom Coach gewünschten frechen und mutigen Auftritt legten sie hin. Vor allem in der zweiten Halbzeit, als die Gastgeber sogar das bessere Team waren und wenigstens einen Ehrentreffer verdient gehabt hätten. Natürlich profitierten sie auch davon, dass Meppen sich nach dem Seitenwechsel zurückzog und ihnen das Spiel überließ. Aber Atlas wusste mit seinem vermehrten Ballbesitz viel anzufangen, erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten, teilweise sogar Großchancen. Die Gäste hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es noch einmal spannend geworden wäre.

Mangelnde Effektivität

An dieser Stelle offenbarte sich allerdings ein Problem, das für die Delmestädter bereits während der Regionalliga-Partien ein ständiger Begleiter war: Sie machten zu wenig aus ihren Chancen. Das merkte auch Key Riebau an. „Wir hatten wieder drei, vier Riesendinger. Zum Ende sogar vier, fünf. Wenn man sich nicht belohnt, ist das irgendwann schwierig“, sagte der Atlas-Coach, zeigte sich aber optimistisch, dass er diese Baustelle mit seinen Mannen beheben kann.

Eine weitere Stellschraube, an der die Delmenhorster drehen müssen, ist das Vermeiden unnötiger Gegentreffer. „Ich ärgere mich einfach über das Zustandekommen der Tore“, monierte Riebau. Vor dem 0:1 spielte Kristian Taag völlig unbedrängt einen zu riskanten Pass auf Florian Stütz. Ein Meppener bekam einen Fuß dazwischen, der Ball landete bei Dejan Bozic und der schloss eiskalt ab. Das 0:2 resultierte aus einer Ecke, die am Ende einer unübersichtlichen Situation irgendwie im Netz landete. Der Schiedsrichter hatte ein Eigentor von Flodyn Baloki gesehen. Beide Treffer hätten so nicht fallen müssen. „Hätte Meppen da richtig schöne Tore geschossen und uns spielerisch auseinandergenommen, kann man das irgendwie anders beurteilen“, sagte Riebau. So musste er den vermeidbaren Rückstand mit ansehen – und später die vergebenen eigenen Chancen. Es wartet mit Blick auf die kommende Saison also noch viel Arbeit auf die Blau-Gelben.

Zunächst steht für den Regionalligisten aber ein entspannter Abschluss dieser Spielzeit an. „Wir werden jetzt noch ein, zwei Wochen trainieren und eventuell noch den einen oder anderen Testspieler mit ins Training holen. Wir werden gucken, dass wir die Jungs, die verletzungsanfällig sind oder ein bisschen Probleme haben, rausnehmen und auf dem Nebenplatz behandeln. Aber ansonsten geht es jetzt darum, noch mal ruhig den Ausklang zu finden“, erklärte Riebau. Es sei jedoch auch wichtig anzusprechen, „worauf es ab Mitte Juni ankommt“. Die Pause zuvor sei wichtig, „auch für den Kopf“.

Neuzugänge überzeugen

Für die kommende Saison hat sich Atlas bekanntlich schon personell verstärkt. In Torhüter Rico Sygo, Verteidiger Kristian Taag und Offensivmann Mattia Trianni standen gegen Meppen drei Neuzugänge in der Startelf. Riebau zeigte sich mit deren Leistungen zufrieden. „Rico strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Das hilft natürlich auch einfach beim Spielaufbau. Mit Kristian hast du einen, der gerade in die Zweikämpfe immer mit Dampf reingeht. Das ist einfach top. Bei Mattia sieht man, dass er ganz eklig zu bespielen ist, weil er sich gut löst, in gute Räume reingeht und unheimlich ballsicher ist“, analysierte Riebau.

Insgesamt kann Atlas aus dem Meppen-Spiel trotz der Niederlage auf jeden Fall viel Positives mitnehmen. Einen optimistischen Blick in die Zukunft warf nach der Partie Manfred Engelbart. „Ich bin zuversichtlich, was die neue Saison angeht. Wir haben einen starken Kader“, sagte der Atlas-Vorsitzende.