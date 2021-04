Neuzugang Mattia Trianni erzielte den Treffer des Tages. (SV Atlas)

Der SV Atlas Delmenhorst hat ein Testspiel gegen den FC Oberneuland mit 1:0 gewonnen. Beide Teams sind in der Fußball-Regionalliga beheimatet. Auch wenn die Saison abgebrochen wurde, steht für die Blau-Gelben am kommenden Freitag, 16.30 Uhr, das Viertelfinalspiel im Niedersachsenpokal gegen den SV Meppen an. Gegen den FCO sammelte die Elf von Coach Key Riebau Wettkampfpraxis. Den Treffer des Tages erzielte Neuzugang Mattia Trianni. Riebau zeigte sich zufrieden: „Eine wichtige Einheit, bei der man merkt, wie sehr sich das ganze Team freut, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Danke an Oberneuland, dass alles so reibungslos geklappt hat.“

Beim Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit übernahm Atlas nach eigenen Angaben von Beginn an das Zepter und war im ersten Durchgang spielbestimmend. Im Abschluss blieben die Hausherren jedoch eher ungefährlich, während der FCO zwar weniger vom Spiel, jedoch dafür zwei große Chancen hatte, diese jedoch nicht nutzte. Im zweiten Durchgang ließ langsam die Kraft nach, Torchancen ließ der SVA jedoch nicht mehr zu. Mattia Trianni nutze eine Gelegenheit bei seiner Premiere für Atlas zum 1:0-Siegtreffer. Mitte der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Key Riebau einmal ordentlich durch. Die drei Neuzugänge machten laut Facebook-Auftritt des Vereins einen „sehr guten Eindruck“, Torwart Rico Sygo „sortierte dabei hervorragend seine Abwehr und zeigte seine Schnelligkeit“. Zum Einsatz kam auch Gastspieler Alessio Trianni, der 18-jährige Bruder von Mattia, der im offensiven Mittelfeld beheimatet ist.

Aufstellung SV Atlas: Sygo – Siech, Taag, Baloki, Rauh, Köster, Stütz, Eggersglüß, Schindler, M. Trianni, Ferfelis

Eingewechselt: Urbainski – Karli, Janssen, A. Trianni, Wiese, Müller, Isik, Entelmann