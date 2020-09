Die Reserve des SV Atlas Delmenhorst kennt das Gefühl einer Niederlage in einem Ligaspiel kaum noch. Die bis dato letzte Pleite datiert vom 19. Oktober 2018 beim 1:2 beim TSV Großenkneten. Alle 14 Kreisliga-Partien der abgebrochenen Spielzeit gewannen die Blau-Gelben, 76:8 Tore erzielten sie dabei unter der Leitung von Coach Daniel von Seggern. Auch die abschließenden sieben Spiele in der Saison 2018/19 bestritt Atlas II siegreich, steht damit also bei 21 Siegen in Serie. Diesen Lauf wollen die Delmestädter auch in der Bezirksliga fortführen, doch werden in dieser Spielzeit sicherlich ein paar Niederlagen hinzukommen.

Durch den Aufstieg sind die Gegner logischerweise klar stärker. Das Saisonziel lautet daher folgerichtig Klassenerhalt. Diesen soll Ralf Eilenberger bewerkstelligen. Der ehemalige Profitorwart übernahm von Daniel von Seggern zu Saisonbeginn. Zuletzt hatte er den TV Munderloh betreut.

Die Vorbereitung bei der Regionalliga-Reserve lief durchwachsen. Gegen den Bezirksligisten SV Altenoythe setzte es Ende Juli eine 1:4-Pleite, bevor es eine standesgemäße 0:10-Niederlage gegen die eigene Erste gab. Es folgte eine Niederlage gegen den Klassenkonkurrenten FC Hude mit 2:4. Beide Treffer erzielte Dominik Entelmann vom Elfmeterpunkt, auch gegen Altenoythe zeichnete er für den Treffer verantwortlich. Beim 5:0 gegen den Bremer Landesligisten SV Grohn um den ehemaligen Atlas-Spieler Keisuke Morikami markierte er drei Treffer, beim 4:3 gegen den ebenfalls in der Bremer Landesliga beheimateten FC Huchting einen. Zum Abschluss der Vorbereitung setzten sich die Blau-Gelben mit 5:1 gegen die U19 des FC Oberneuland durch.

An diesem Mittwoch folgt die Generalprobe für den Liga-Auftakt am Sonntag beim TuS Heidkrug. Die Eilenberger-Elf trifft ab 18 Uhr im Pokal auf den VfL Stenum. Diese Begegnung wird direkt ein Gradmesser, immerhin sehen die Atlas-Verantwortlichen den VfL als Meisterschaftsfavoriten (zusammen mit GVO Oldenburg) an.

Wie andere Reserveteams ist auch der SV Atlas II eine Wundertüte. Im Regionalligakader stehen 25 Mann, mindestens ein Offensivspieler soll noch kommen. Da im Spieltagskader lediglich 19 Aktive gelistet sein dürfen, könnten jede Woche mehrere Spieler in der Zweiten aushelfen und Spielpraxis sammeln. „Es ist geplant, dass Spieler aus dem Regionalligakader in der Bezirksliga zum Einsatz kommen“, kündigt Kaderplaner Bastian Fuhrken an.

Allgemein erwartet wird, dass die Teams in dieser Bezirksliga-Staffel mehr oder weniger auf Augenhöhe sind. „Jeder kann jeden schlagen“ ist gemeinhin eine Floskel, trifft in diesem Fall jedoch zu. Neben der ähnlich hohen Qualität der Kader bringen auch die diversen Derbys eine besondere Spannung in die Liga. Mit dem SV Tur Abdin, dem SV Baris, dem TuS Heidkrug und Atlas II gehen vier Delmenhorster Teams an den Start, hinzu kommen Stenum und der FC Hude aus dem Landkreis. Als Favorit auf Platz eins und das damit verbundene Aufstiegsspiel gegen den Sieger der parallelen Weser-Ems-Staffel gilt jedoch GVO Oldenburg. Auch Abdin und Stenum wurden von den anderen Teams als Favoriten genannt.

Weitere Informationen

Spielplan

6. September: TuS Heidkrug (A)

13. September: spielfrei

18. September: FC Hude (H)

26. September: SV Baris Delmenhorst (H)

3. Oktober: VfL Stenum (H)

9. Oktober: VfL Oldenburg II (A)

17. Oktober: SV Tur Abdin Delmenhorst (A)

25. Oktober: GVO Oldenburg (H)

31. Oktober: FC Hude (A)

20. März: TuS Heidkrug (H)

28. März: spielfrei

10. April: FC Hude (A)

18. April: SV Baris Delmenhorst (A)

25. April: VfL Stenum (A)

1. Mai: VfL Oldenburg II (H)

9. Mai: SV Tur Abdin Delmenhorst (A)

15. Mai: GVO Oldenburg (H)

29. Mai: BW Bümmerstede (A)