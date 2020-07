Philipp Eggersglüß spielte in der 3. Liga für die Reserve des SV Werder Bremen (hier gegen den 1. FC Magdeburg). In der kommenden Saison läuft er für den SV Atlas Delmenhorst auf. (nordphoto / Ewert)

Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst verstärkt seinen Kader weiter: Die Blau-Gelben, die in der kommenden Spielzeit in der Fußball-Regionalliga an den Start gehen, hatten nach den Talenten Luca Liske und Olivér Schindler mit Dimitrios Ferfelis bereits einen Hochkaräter verpflichtet. Nun haben Kaderplaner Bastian Fuhrken und Co. einen großen Coup gelandet: Mit Philipp Eggersglüß wechselt ein Außenverteidiger mit Drittligaerfahrung im besten Fußballeralter von Rot-Weiß Oberhausen an die Delme. Eggersglüß unterzeichnete einen Vertrag über zwei Jahre.

Der 25-jährige, der nicht nur links und rechts verteidigen, sondern auch mehrere Positionen im Mittelfeld bekleiden kann, kommt ablösefrei vom Traditionsclub aus der Regionalliga West. Eggersglüß war bis zum coronabedingten Abbruch Stammspieler beim Tabellenvierten und verpasste den Drittligaaufstieg nur knapp. Der gebürtige Soltauer lief in den Spielzeiten 2015/16 bis 17/18 zudem 61-mal in der 3. Liga für den SV Werder Bremen II auf und war auch dort zuletzt Stammkraft.

Marktwert von 125 000 Euro

Vornehmlich verteidigt der 1,82 Meter große Eggersglüß rechts. „Durch meine Vergangenheit bei Werder Bremen bin ich froh, wieder in der Heimat zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen von Atlas waren von Anfang offen und ehrlich, was mir sehr gut gefallen hat. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen werden. Außerdem habe ich schon von den Fans gehört und bin heiß, im Stadion zukünftige Siege feiern zu können“, teilt der 25-Jährige mit, dessen Marktwert auf www.transfermarkt.de mit 125 000 Euro taxiert wird. Damit nimmt er die Spitzenposition im Atlas-Kader vor Ferfelis (75 000 Euro) und Schindler (50 000 Euro) ein.

Eggersglüß studiert Sport- und Businessmanagement und ist nach Ferfelis und Schindler die dritte Neuverpflichtung in Düsternort, die bereits Viert- oder Drittligaluft schnupperte. Das ist ein wichtiger Faktor für Atlas-Trainer Key Riebau: „Aufgrund seiner Erfahrung in den höheren Ligen wird er dem Team weitere Stabilität geben. Wir sind unheimlich stolz, Philipp bei uns zu haben. Nicht nur seine Qualitäten auf dem Platz, sondern auch seine Persönlichkeit passen optimal zu unserem Team.“ Selbstredend ist auch Fuhrken, seines Zeichens Leiter Leistungsfußball bei den Blau-Gelben, hochzufrieden mit dem Neuzugang und lobt dessen Flexibilität. „Philipp wird uns auf Anhieb verstärken, er kann beide Außenverteidigerpositionen bekleiden – aber auch offensiver eingesetzt, ist er eine Alternative“, sagt er.

Die Delmestädter haben mit dieser Verpflichtung einen weiteren Baustein gesetzt, um in der kommenden Saison in der Regionalliga eine gute Rolle zu spielen. Sowohl Riebau als auch Fuhrken haben zuletzt betont, dass der Schlüssel eine stabile Defensive ist. Eggersglüß könnte in der Viererkette zusammen mit Karlis Plendiskis und Leon Lingerski auflaufen, die jeweils Regionalligaerfahrung haben und beim SVA ihre Klasse bereits unter Beweis gestellt haben. Auch Flodyn Baloki hat schon in der Regionalliga gezeigt, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. Der 29-Jährige ist zwar vornehmlich im defensiven Mittelfeld zu Hause, kann aber auch innen verteidigen. Mit Marlo Siech und Julian Harings hat Atlas zudem oberligaerprobte Mannen im Kader, Harings stand zudem viermal als Linksverteidger für den SSV Jeddelloh und dem VfB Oldenburg in der Regionalliga auf der Rasen und bereitete im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV sogar einen Treffer vor. Auch Oliver Rauh hat sich unter Riebau stark entwickelt und ist als Rechtsverteidiger im Kampf um Einsatzminuten dabei. „Unser Kader wird stärker und nimmt Form an“, sagt Fuhrken und zeigt sich zuversichtlich für weitere Transfers: „Dass wir Philipp Eggersglüß bekommen konnten, ist ein erneuter Beweis für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre. Der hervorragende Ruf des Vereins inklusive des Umfeldes hilft uns enorm Verstärkungen an die Delme zu locken. Unsere Fans dürfen gespannt sein."