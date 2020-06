Jubel bei Fans und Spielern: Der SV Atlas Delmenhorst ist wieder viertklassig und tritt künftig in der Regionalliga Nord an. (INGO MÖLLERS)

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat die Saison 2019/2020 nun auch offiziell beendet. Auf einem virtuell ausgetragenen ordentlichen Verbandstag stimmte die Mehrheit der Delegierten für einen Abbruch der aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit. Die einzelnen Platzierungen werden nach einer Quotientenregelung berechnet. Wie der Verband bereits in seinem Antrag für den Verbandstag formulierte, gibt es Auf-, aber keine Absteiger.

Damit steigt der SV Atlas Delmenhorst endgültig in die Regionalliga auf. Die Freude bei den Blau-Gelben ist riesig. „Acht Jahre harte Arbeit zahlen sich aus. Ein unglaublicher Traum wird wahr“, drückt der Sportliche Leiter Bastian Fuhrken die Gefühlslage aller Beteiligten am besten aus. Auch Kapitän Nick Köster freute sich riesig: „Super, dass es geklappt hat, wir wollten es nehmen wie es kommt und hätten ansonsten in der nächsten Saison voll angegriffen. Jetzt freuen wir uns auf tolle Derbys. Ich finde eine geteilte Regionalliga sehr reizvoll. Man brennt darauf, unter anderem gegen meine Ex-Vereine VfB Oldenburg und Jeddeloh zu spielen. Nur schade, dass Kickers Emden nicht mit hochgeht. Gegen die spiele ich immer am liebsten.“

Trainer Key Riebau, der gleich in seiner ersten Saison die Blau-Gelben auf den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Niedersachsen führte, freut sich ebenfalls auf das Abenteuer Regionalliga. „Letztendlich waren wir uns ja schon sicher, dass es so kommen wird. Trotzdem ist das erste Gefühl nach der offiziellen Bestätigung ein sehr geiles. Ich freue mich unheimlich für die Truppe und deren überragenden Leistungen, für die Verantwortlichen um den Verein und unsere Fans. Heute wird den Regeln entsprechend gefeiert und die Jungs dürfen auf das Erreichte wirklich stolz sein. Endlich ist der Hammer drauf. Das Einzige, was noch geiler wäre, wäre der Aufstieg vor den Fans in den Relegationsspielen“, sagte der SVA-Coach. Präsident Manfred Engelbart drückte es kurz und knapp aus: „Wir sind angekommen.“