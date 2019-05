War nur fünf Monate Trainer beim SV Atlas Delmenhorst. (INGO MOELLERS)

Zwei Spieltage vor Saisonschluss in der Fußball-Oberliga und zwei Wochen vor dem Finale des Niedersachsenpokals der Amateure in Hannover gegen den TuS Bersenbrück hat sich der SV Atlas Delmenhorst von seinem Trainer Olaf Blancke getrennt. Dieser hatte erst zur Rückrunde das Ruder übernommen, nachdem der langjährige Coach Jürgen Hahn Ende vergangenen Jahres entlassen wurde. Vorerst übernimmt Daniel von Seggern, Trainer der Reserve in der Kreisliga, interimsmäßig. Der ehemalige Kapitän der Blau-Gelben hatte diesen Job bereits nach der Trennung von Jürgen Hahn für drei Spiele übernommen. Der aktuelle Co-Trainer Marco Büsing steht von Seggern bis zum Saisonende zur Seite.

Der Verantwortliche für den Leistungssport beim SVA, Bastian Fuhrken, wollte nicht näher auf die Gründe der Entlassung nach nur wenigen Monaten eingehen. „Es hat sportliche Gründe. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen“, teilte er mit. Umso deutlicher wurde Präsident Manfred Engelbart. „Wir haben uns sportlich überhaupt gar nicht entwickelt. Dem Pokalfinale ist alles unterzuordnen und wir hatten aufgrund der sportlichen Lage Angst, mit Olaf in das Finale zu gehen“, sagte er.

Blancke traf die Entscheidung unvorbereitet. „Ich habe da in keinster Weise dran gedacht. Aber man muss es sportlich nehmen. Wir sind uns einig, dass wir sportlich nicht das rausgeholt haben, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Blancke, verweist dabei jedoch auf die Umstände. „Wir hatten eine Scheiß-Vorbereitung, konnten wenig oder nur schlecht trainieren. Dann hatten wir in jedem Spiel sechs bis zehn Verletzte. Es lief nicht optimal, aber diese Begleitumstände muss man schon sehen. Ich hatte das Gefühl, dass wir die Probleme in den Griff bekommen können, gerade nach den Spielen gegen Wolfenbüttel und Spelle. Ich war guten Mutes, dass wir die Kurve bekommen“, meinte er. Blancke saß beim SVA insgesamt elfmal auf der Trainerbank. Neben dem Erfolg im Pokalspiel holte Atlas unter seiner Regie in zehn Ligapartien zwei Siege und drei Unentschieden.

„Menschlich eine Granate“

So sehr Engelbart auch von den sportlichen Leistungen des SV Atlas in den vergangenen Wochen und Monaten enttäuscht sei, mache es ihn traurig, Blancke entlassen zu müssen. „Menschlich ist Olaf ohne jeglichen Tadel, eine menschliche Granate. Deswegen bin ich so traurig. Er passt menschlich perfekt zu den Fans, zu der Mannschaft, zum Vorstand und nach Düsternort. Wir hätten ihm gerne mehr Zeit gegeben, aber dafür hätten wir sportlich andere Leistungen sehen müssen“, betonte der Atlas-Präsident.

Die ersten Spiele unter Blanckes Leitung hätten noch unter der mangelnden Wintervorbereitung gelitten, das sieht Engelbart wie Blancke. Diese ist in Delmenhorst aufgrund eines fehlenden Kunstrasens komplizierter als bei den meisten Kontrahenten in der Oberliga. Doch in der Folge seien die Leistungen nicht besser geworden. Engelbart nannte konkrete Beispiele: „Da waren viele grottenschlechte Auftritte dabei. Gegen Oythe beim 0:0 oder auch im Pokal-Halbfinale gegen Wunstorf. Das sind Abstiegskandidaten und wir wollen oben mitspielen“, meinte Engelbart. In Wolfenbüttel sei der 4:3-Sieg sehr glücklich gewesen und am vergangenen Spieltag gegen den SC Spelle-Venhaus hätte Atlas nach Engelbarts Angaben nach 15 Minuten schon mit drei oder vier Toren zurückliegen müssen. Auch die Partie beim BV Cloppenburg – Atlas verlor nach Führung in Überzahl beim Tabellenletzten – bezeichnete der Präsident der Blau-Gelben als „katastrophal“. Und so sei die Entscheidung gegen Blancke als Trainer gefallen: „Er ist ein richtiger Sportskamerad, aber die sportlichen Gründe überlappen alles“, fügte Engelbart hinzu. Ihm sei das hohe Risiko der Entlassung bewusst. „Aber im Leben muss man nun mal Risiken eingehen“, meinte er. Das Pokalfinale sei zu wichtig. Dieses hätte Blancke als Trainer gerne erlebt. „Es ist besonders bitter, vor dem Pokalfinale entlassen zu werden. Das hat mich natürlich sehr getroffen und mich mitgenommen. Aber ich fühle mich nicht um das Finale betrogen, ich war ja nur im Halbfinale als Trainer dabei“, sagte er. Nun wolle er erst mal Abstand gewinnen.

Von Seggern springt erneut ein

Auf Interimslösung von Seggern hält Engelbart große Stücke: „Wenn wir Daniel nicht im Verein hätten, hätten wir die Entscheidung mit Olaf nicht getroffen. Daniel wird von der Mannschaft respektiert und akzeptiert. Wir haben uns jetzt für den Wechsel entschieden, damit Daniel 14 Tage Zeit hat“, erklärte Engelbart den Zeitpunkt. Diesen hält er selber nicht für optimal, aber für notwendig. „Der Zeitpunkt war bei Jürgen Hahn schon schlecht, aber da hatten wir die Jahreshauptversammlung vor der Brust, und auf der hätte ich sonst lügen und Friede, Freude, Eierkuchen vorspielen müssen. Jetzt haben wir das Pokalfinale vor uns“, erklärte der Präsident den Zeitpunkt der Demission des Trainers.

Nun geht die Suche nach einem neuen Übungsleiter los. Ende vergangenen Jahres verlief diese nicht optimal, Fuhrken hatte sich früh für seinen Wunschkandidaten Marcel Bragula, der den VfL Wildeshausen in dieser Spielzeit zur Bezirksliga-Meisterschaft geführt hat, ausgesprochen und das auch öffentlich bestätigt. Doch Bragula sagte ab, sodass die Suche weiterging und die Wahl letztlich auf Blancke fiel, der bis dato den Klassenkonkurrenten BV Cloppenburg betreut hatte. Dieses Mal wollen sich die Verantwortlichen erst mal sammeln und in Ruhe vorgehen. „Wir haben keinen Trainer in der Hinterhand, sondern fangen jetzt erst mit der Suche an. Klar ist, dass Daniel den Job nur bis zum Saisonende macht“, sagte Engelbart.

Von Seggern trainiert dann wieder die Reserve in der Kreisliga: „Ich habe mit den Jungs schon gesprochen und bin da eingeplant, daher kommt es für mich nicht infrage, nächstes Jahr die Oberliga-Mannschaft zu trainieren.“ Zur aktuellen sportlichen Entwicklung des Teams wolle er sich nicht äußern, dazu sei er unter der Woche nicht nah genug dran an diesem. „Ich bin von der Qualität der Mannschaft überzeugt. Sie muss die Qualität, die in ihr schlummert und steckt, aber auch auf den Rasen bringen“, sagte von Seggern. Seine Marschroute ist klar: offensiver spielen, mutiger sein, selbstbewusster auftreten. „Klar muss man defensiv gut stehen, aber man muss versuchen, nach vorne zu spielen. Mit Tempo. Das ist auch viel Kopfsache. Es geht jetzt darum, den Jungs Selbstbewusstsein zu vermitteln“, blickte von Seggern auf die kommenden 14 Tage voraus.

Im Pokalfinale und auch in den abschließenden beiden Saisonspielen müsse jeder Beobachter sehen, dass sich die Mannschaft zerreißt und mutig nach vorne spielt. „Dann wird dem Team auch viel verziehen, selbst wenn man verliert“, meinte von Seggern. Er werde bei den abschließenden Spielen niemanden schonen. „Wer jetzt in den Schon-Modus geht, bekommt den zum Finale vielleicht nicht mehr raus“, sagte er. Taktisch wolle er „das Rad nicht neu erfinden“. Er habe aber natürlich seine Vorstellungen.

Ein Vorteil ist, dass von Seggern die Mannschaft gut kennt. Mit mehreren Spielern stand er selbst auf dem Platz, zudem betreute er den Oberligisten bereits in dieser Spielzeit. „Ich mache es auch dem Verein zuliebe. Ich mag die Jungs gerne, das sind gute Typen. Wären da Querulanten bei, würde ich es nicht machen“, sagte er. Das Pokalfinale sei natürlich ein echtes Highlight.