Tom Schmidt erzielte im Pokalspiel des SV Atlas gegen Spelle-Venhaus das 1:1. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Ein Duell zweier spielstarker Mannschaften erwartet die Zuschauer an diesem Sonnabend ab 16 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße. Der SV Atlas Delmenhorst trifft auf den SC Spelle-Venhaus. Die Delmestädter sind bislang noch ungeschlagen und stehen mit fünf Siegen und drei Unentschieden auf Rang drei. Punktgleich Vierter sind die Speller, die allerdings eine Partie mehr ausgetragen haben.

Atlas und Spelle trafen bereits in der ersten Runde des Niedersachsenpokals aufeinander. Hier setzte sich der SC nach Elfmeterschießen durch. Atlas hatte beim 1:1 in der regulären Spielzeit die etwas größeren Spielanteile und besseren Chancen. „Beide Mannschaften sind aber deutlich weiter als zu dem Zeitpunkt“, ordnet Atlas-Trainer Key Riebau ein.

Ein Vorteil könnte sein, dass Atlas ausgeruhter als der Gegner ist. Dieser setzte sich am Mittwoch im Viertelfinale des Pokals mit 1:0 gegen Kickers Emden durch. Gegen diesen Gegner hatte Atlas vergangenen Oberligaspieltag in der Nachspielzeit noch ein 2:2 kassiert. Spelle gehört seit Jahren zu den Topteams der Oberliga. Vor zwei Jahren hätten die Speller wohl den Titel geholt, hätte der Vorstand nicht ein paar Wochen vor Schluss angekündigt, dass keine Lizenz für die Regionalliga beantragt wird. Der SC fiel in ein Loch, unterlag unter anderem 2:3 beim SV Atlas, der die drei Punkte dringend für den Klassenerhalt brauchte. Aus diesem Tief kam Spelle nur langsam heraus, stand vergangenen Saison nach zwölf Spieltagen auf dem vorletzten Platz, kletterte aber noch bis auf Rang drei.

Die Offensive ist das Prunkstück des SC. „Da haben sie ganz klar ihre Stärke“, sagt Riebau. 28-mal traf der Sportclub in neun Spielen, allerdings kassierte die Elf mit 14 Gegentoren auch fast doppelt so viele wie Atlas (acht). Die Delmestädter netzten ihrerseits auch schon 23-mal.

In den drei zurückliegenden Heimspielen schossen die Mannen von Trainer Key Riebau den 1.FC Germania Egestorf-Langreder mit 4:1, Lupo Martini Wolfsburg mit 6:3 und den MTV Wolfenbüttel mit 5:1 ab. „Das kann spielerisch eine sehr gute Partie werden. Spelle versucht, spielerische Lösungen zu finden und nicht nur mit langen Bällen agieren. Wir wollen aber auch dominant spielen, den Ball gut halten und geduldig sein“, blickt Key Riebau voraus.