Neuzugang Mattia Trianni war einer der auffälligsten Atlas-Akteure im Spiel gegen den SV Meppen. Die Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern. (INGO MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst hat eine Überraschung im Fußball-Niedersachsenpokal verpasst. Trotz einer couragierten Leistung musste sich der Regionalligist dem Drittligisten SV Meppen deutlich mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Ein Klassenunterschied war über weite Strecken der Partie allerdings nicht unbedingt zu erkennen. In der zweiten Halbzeit waren die Delmenhorster die bessere Mannschaft, schafften es jedoch nicht, sich zumindest mit einem Ehrentreffer zu belohnen.

Die Gastgeber präsentierten sich in ihrem ersten Pflichtspiel seit Oktober 2020 auch körperlich in einer guten Verfassung. Sie hielten gegen den Favoriten von Beginn an dagegen. Meppen war zwar um Spielkontrolle bemüht, näherte sich dem Atlas-Kasten in den ersten 20 Minuten aber noch nicht gefährlich an. Dennoch lag der Ball plötzlich im Netz der Blau-Gelben. Kristian Taag spielte einen relativ riskanten Ball auf Florian Stütz. Der konnte die Kugel nicht kontrollieren, ein Meppener spritzte dazwischen und legte auf seinen Teamkollegen Dejan Bozic ab, der eiskalt abschloss – ein aus Delmenhorster Sicht vermeidbares Gegentor zum 0:1 (21.).

Anschließend gaben die Emsländer den Takt vor, allerdings ohne zwingende Aktionen nach vorne zu kreieren. Das 2:0 aus der 35. Minute hatte sich daher nicht unmittelbar angedeutet – und es war für Atlas erneut unnötig. Eine scharfe Meppener Ecke wurde in einer unübersichtlichen Situation noch leicht abgefälscht und landete im Kasten. Bis zur Pause gab es dann einige Chancen auf beiden Seiten. Die beste vergab SVA-Stürmer Dimitrios Ferfelis, der den Ball nach einer schönen Flanke von Olivér Schindler an den Pfosten köpfte (43.).

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste in den Verwaltungsmodus, zogen sich zurück und überließen Atlas das Spiel. Die Blau-Gelben hatten fortan mehr Ballbesitz und auch ein klares Chancenplus. Ferfelis vergab zwei gute Möglichkeiten (51./69.), Marco Stefandl verpasste aus aussichtsreicher Position den richtigen Zeitpunkt für den Abschluss (59.). Ab der 70. Minute ließen bei der Mannschaft von Trainer Key Riebau allmählich die Kräfte nach. Meppen war in der 84. Minute derweil eiskalt. Tom Boere traf per Kopf zum 3:0. Atlas blieb ein Treffer verwehrt – nicht zuletzt, da SVM-Torhüter Constantin Frommann eine Doppelchance von Stefandl und Mattia Trianni glänzend parierte (90.).

„Es ist natürlich so, dass wir schon mit ordentlich Respekt an die Aufgabe herangegangen sind. Ich glaube aber nicht, dass wir aufgrund der defensiveren Spielweise, die wir am Anfang gezeigt haben, verloren haben. Wir haben am Ende das Spiel verloren, weil Meppen in den Szenen, in denen sie mussten, konsequent unsere Fehler ausgenutzt hat“, analysierte Key Riebau. Seiner Elf sei das hingegen nicht gelungen, und das sei der entscheidende Unterschied gewesen. Dennoch zeigte Riebau sich insgesamt zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir so viele gute Lösungen gefunden, den Ball nach vorne zu transportieren. Das war genau das, was wir wollten“, sagte der Atlas-Coach. Nur habe man sich nicht belohnt. Über das Zustandekommen der Gegentore ärgerte er sich derweil.