Auch Kapitän Nick Köster bleibt dem SV Atlas treu. (INGO MÖLLERS)

Seitdem feststeht, dass der SV Atlas Delmenhorst auch in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga Nord aktiv sein wird, können die Vereinsverantwortlichen die neue Spielzeit auf einer sicheren Basis planen. Was den Kader betrifft, vermelden die Blau-Gelben weitere positive Nachrichten. Kapitän Nick Köster, Oliver Rauh, Florian Stütz, Kristian Taag und Niklas Max Göretzlehner haben ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. Hinzu kommen Marek Janssen, Flodyn Baloki und Tom Schmidt, die neue Kontrakte schon am Ende des vergangenen Jahres unterschrieben hatten.

„Das sind für uns wichtige Verlängerungen. Besonders freut es mich, dass die Spieler sehr gerne beim SV Atlas verlängert haben und es ohne großes Pokern klappte“, zeigt sich Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des Viertligisten, zufrieden. Längerfristige Verträge bis 2022 haben Philipp Eggersglüß, Olivér Schindler, Florian Urbainski, Rico Sygo, Emiljano Mjeshtri und Luca Liske. Dimitrios Ferfelis besitzt sogar einen Kontrakt bis 2023. Atlas will noch mit weiteren Akteuren verlängern. Bastian Fuhrken ist zuversichtlich, diesbezüglich zeitnah weitere Personalien bekannt geben zu können.