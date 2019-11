Atlas-Trainer Key Riebau sieht die Delmenhorster in der Favoritenrolle beim MTV Gifhorn. (INGO MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst hat zehn seiner 14 Partien in der Fußball-Oberliga gewonnen und viermal die Punkte geteilt. Die unbesiegte Elf von Trainer Key Riebau tritt nun beim MTV Gifhorn an. Dieser hat bei 15 Auftritten bereits achtmal die Punkte geteilt. Daheim verloren die Gifhorner nur einmal – und das am zweiten Spieltag Anfang August. Atlas steht also eine schwere Aufgabe bevor. „Ich glaube aber schon, dass wir der Favorit sind und der Rolle wollen wir auch gerecht werden“, kündigt Riebau an.

Das Selbstbewusstsein ist groß bei den Blau-Gelben, vor allem nach der Partie am vergangenen Sonntag. Da gewannen die Riebau-Mannen durch einen Treffer in der 90. Minute mit 2:1 gegen den Tabellenführer VfV Borussia Hildesheim. „Diesen Sieg wollen wir jetzt vergolden“, sagt Riebau. Die Delmenhorster haben nur drei Zähler weniger auf dem Konto als der Spitzenreiter und noch eine Partie in der Hinterhand. Auf Rang drei liegt der VfL Oldenburg mit drei Punkten Rückstand auf Delmenhorst. Auch dieses Team hat bereits eine Partie mehr bestritten als Atlas. Parallel zum Duell des SVA in Gifhorn treffen Hildesheim und Oldenburg aufeinander. Mit einem Dreier würde Atlas also entweder den Rückstand auf die Spitze verringern oder den Vorsprung auf Platz drei vergrößern – oder sogar beides.

Fußballerische Lösungen finden

Die Atlas-Analysten haben zwei, drei Schwachstellen bei den Gastgebern entdeckt. Welche genau, verrät Riebau selbstredend nicht. „Wir wollen die Sachen, die uns aufgefallen sind, nutzen, um Gifhorn in die Bredouille zu bringen. Aber klar ist, dass es ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel wird“, weiß er. Als Gifhorner Stärken sieht der Coach deren Defensivverhalten und Umschaltspiel. „Sie arbeiten sehr vernünftig gegen den Ball mit ihrer Fünferkette und zwei Sechsern. Sie machen die Räume sehr eng“, berichtet Riebau. Ob die Gifhorner früh attackieren oder sich eher tief fallen lassen, „werden wir erst im Spiel sehen“. Ziel der Delmenhorster sei es, den Ball flach laufen zu lassen und fußballerische Lösungen zu finden. „Der Schwerpunkt liegt darauf, freie Räume zu erkennen und zu nutzen. Wir wollen das Spiel breit machen und Überzahl erzeugen“, sagt Riebau. Ob sich der Plan umsetzen lasse, werde sich zeigen. „Mal sehen, was der Platz und der Gegner zulassen“, meint der Atlas-Coach.

Er erwartet, dass Gifhorn bei Gegenzügen schnell nach vorne spielt. „Sie haben vorne drei Leute, die sehr kreativ sind“, weiß Riebau. Der gefährlichste Gifhorner mit sechs Treffern ist Jovan Hoffart. Dessen Einsatz ist laut der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung jedoch noch unsicher. Bei den Delmenhorster fehlen einige Stammspieler. Florian Stütz trug aus dem Hildesheim-Spiel eine Muskelverletzung davon, Leon Lingerski und Kapitän Nick Köster fehlen schon länger.