Public-Viewing bei der Pokalauslosung. (Xxx)

Delmenhorst. Riesenjubel beim SV Atlas Delmenhorst. Der Fußball-Oberligist trifft in der ersten Runde des DFB Pokals auf den SV Werder Bremen. Teammanager Bastian Fuhrken zeigte sich begeistert: „Aus Vereinssicht ist es das beste Los, was wir hätten kriegen können“. Der ehemalige Werder-Torwart Florian Urbainski jubelte ebenfalls: „Einfach geil, einen besseren Publikumsmagneten gibt es nicht“. Das größte Spiel der Vereinsgeschichte des SV Atlas steigt am zweiten August-Wochenende. Wo das Spiel ausgetragen wird, steht noch nicht fest. „Vielleicht kann man das Heimrecht tauschen“, sagte Fuhrken. Weitere Informationen und Stimmen folgen in der Montagsausgabe.