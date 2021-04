Der SV Atlas Delmenhorst um Trainer Key Riebau geht als Außenseiter in das Pokalduell gegen den klassenhöheren SV Meppen. (INGO MÖLLERS)

Mehr als 200 Tage ist es mittlerweile her, dass der SV Atlas Delmenhorst im heimischen Stadion an der Düsternortstraße zu einem Pflichtspiel antrat. Oder anders formuliert: eine halbe Ewigkeit. An diesem Freitag endet die lange Pause jedoch – und zwar mit einer durchaus reizvollen Begegnung. Im Viertelfinale des Niedersachsenpokals empfängt der Fußball-Regionalligist den Drittligisten SV Meppen. Die Partie wird um 16.30 Uhr angepfiffen.

Die Voraussetzungen für dieses Duell lassen sich, gelinde gesagt, als unterschiedlich bezeichnen. Während Atlas das letzte Spiel der inzwischen abgebrochenen Regionalliga-Saison am 11. Oktober 2020 beim FC Oberneuland bestritt, sind die Meppener als Profiteam in der 3. Liga voll im Rhythmus. Wirklich rund läuft es bei ihnen jedoch nicht. Nach 34 Partien belegen die Emsländer mit 37 Punkten den 16. Tabellenplatz und stehen lediglich einen Rang und einen Punkt vor der Abstiegszone. Vor gut zwei Wochen trennte sich der Klub von Trainer Torsten Frings, der das Team erst im vergangenen Sommer übernommen hatte. Auf den ehemaligen Werder-Profi folgte Rico Schmitt, der die Mannschaft nun zum Klassenerhalt führen soll.

Die Delmenhorster bekommen es also mit einem Gegner zu tun, der zwar sportlich aktuell nicht überzeugt, aber eben eine Liga höher aktiv ist und regelmäßig auf dem Platz steht. Die Rollen sind dementsprechend klar verteilt. Jene des Außenseiters nimmt Atlas aber nicht ungerne ein. Das Team von Trainer Key Riebau kann im Grunde befreit aufspielen, ein Weiterkommen wäre schon eine große Überraschung. In erster Linie freuen sich die Blau-Gelben darüber, dass sie mal wieder ein Pflichtspiel vor der Brust haben. „Klar ist die Vorfreude da“, sagt Key Riebau. Zwar war die ziemlich kurzfristige Ansetzung der Partie einer gezielten Vorbereitung nicht gerade zuträglich, aber die Delmestädter nehmen die Herausforderung an. „Man hatte natürlich nicht mehr so viel Zeit, im physischen Bereich arbeiten zu können. Aber wir haben in den Testspielen unsere Eindrücke gesammelt“, meint Riebau mit Blick auf die Duelle gegen die Ligakonkurrenten Oberneuland (1:0) und SSV Jeddeloh (1:2).

Riebau erwartet motivierten Gegner

In dieser Woche habe er mit seinen Schützlingen die Zeit genutzt, um Situationen zu simulieren, in denen sie unter Druck Lösungen finden müssen. „Wir gehen davon aus, dass eine Mannschaft kommt, die uns sowieso physisch überlegen sein wird und voll im Saft steht“, blickt Riebau voraus. Er rechnet damit, dass Meppen „schnell klare Verhältnisse“ anstrebt. Dass der Drittligist die Begegnung ganz locker angeht, erwartet der SVA-Coach nicht. „Für Meppen steht schon viel auf dem Spiel. Der Trainer will seinen ersten Sieg holen. Wegen Corona haben sie fehlende Einnahmen, da spielen die aus dem Pokal eine tragende Rolle“, erklärt Riebau. Zudem wolle der SVM sicherlich „Rückenwind für die letzten Ligaspiele“ mitnehmen, „daher werden wir nicht auf eine Mannschaft treffen, die uns unterschätzt.“

Andererseits könnte Atlas vielleicht auch davon profitieren, dass der Druck beim Kontrahenten liegt. „Das kann manchmal ein bisschen hemmen. Je länger es eng bleibt, desto mehr könnte Meppen ins Nachdenken kommen“, bemerkt Riebau. Allerdings müssten hierfür „viele Parameter zusammenkommen“. Seine Mannen sollen jedenfalls keinen großen Druck verspüren. „Vom Kopf her kann man freier auf den Platz gehen. Ich wünsche mir, dass wir frech sind, mutig spielen und die Chancen, die sie uns geben, eiskalt nutzen“, gibt der Atlas-Trainer die Marschroute vor.

Seine Spieler haben sich genau das vorgenommen. „Wir wollen auf jeden Fall gut dagegenhalten, und dann schauen wir, was dabei herauskommt“, gibt sich Kapitän Nick Köster kämpferisch. „Viel zu verlieren haben wir nicht“, fügt er hinzu. In den Testspielen seien die richtigen Ansätze da gewesen. „Man hat gesehen, dass die Lust und die Qualität vorhanden ist“, sagt Köster. Die Neuzugänge hätten sich auch gut eingefunden.

Musa Karli blickt dem Pokalduell ebenfalls positiv gestimmt entgegen. „Wir freuen uns riesig, dass wir endlich wieder ein Pflichtspiel haben, in dem es um was geht. Wir haben lange genug trainiert, ohne zu wissen, wann es weitergeht. Jetzt konnten wir uns darauf fokussieren und einstellen“, erläutert der Mittelfeldakteur. „Gegen Oberneuland und Jeddeloh haben wir vieles richtig gemacht. Man hat auch gesehen, dass wir fit und frisch sind“, meint Karli. Dass sein Team als Außenseiter ins Spiel geht, sei klar. „Aber wir wollen auch weiterkommen. Sonst bräuchten wir nicht anzutreten.“ Eine Kleinigkeit könne solch ein Spiel entscheiden.

Dass sie auf die Unterstützung ihrer Fans im Stadion verzichten müssen, bedauern beim SVA alle. „Da müssen wir leider mit leben“, weiß Karli. Dass die Anhänger die Mannschaft von zu Hause anfeuern, sei aber wenigstens im Hinterkopf, „das gibt uns ein bisschen Kraft.“