Atlas-Neuzugang Samuel Adeniran (gelb) agierte erneut im Zweiersturm zusammen mit Dimitrios Ferfelis. Sie trafen dabei auf Uphusen-Neuzugang Elario Ghassan. (Tammo Ernst)

Mit einem 5:1 (2:0)-Sieg gegen den Oberligisten TB Uphusen hat der SV Atlas Delmenhorst die Vorbereitung beendet. In den kommenden Trainingstagen folgt der Feinschliff für den Regionalliga-Auftakt am Freitag bei Hannover 96 II. Der TBU testet Mittwoch gegen Oyten, bevor er Sonntag beim SC Spelle-Venhaus in die Saison startet.

Atlas lief wie schon beim Test gegen den Klassenkonkurrenten Teutonia Ottensen mit einer Dreierkette auf. Diese bildeten Karlis Plendiskis, Kostadin Velkov und Flodyn Baloki. Die drei standen solide, nur beim Gegentor unterlief Baloki ein Stellungsfehler als er die Innenbahn freigab. Philipp Eggersglüß (rechts) und Julian Harings (links) agierten auf den Außenbahnen recht offensiv. Dadurch hatte Philipp Rockahr auf der linken Seite viel Platz, gefährlich wurde es jedoch selten. „Es geht für uns darum, die gefährlichen Zonen zu schützen. Da kann es schonmal sein, dass auf außen jemand durchbricht“, meinte Atlas-Coach Key Riebau. Insgesamt wollte er dem Test nicht zu viel Bedeutung beimessen. „Es war heute schon ein Stück weit so, dass ich mit mehr Gegenwehr gerechnet habe. Ein paar Spieler haben dann ein bisschen den Gang rausgenommen. Die Jungs müssen jetzt den Schalter umlegen. Ich gehe fest davon aus, dass das auch passiert“, sagte er.

Marco Prießner sammelt Scorerpunkte

Riebau sprach die eine oder andere Unkonzentriertheit im Aufbauspiel an. Einige Fehlpässe führten hier zu Ballverlusten in zentraler Position. Uphusen fehlten jedoch die spielerischen Mittel, um daraus größere Chancen zu kreieren. Coach Christian Ahlers-Ceglarek zeigte sich aber nicht unzufrieden mit der Leistung. „So schlecht wie das Ergebnis war es nicht. In der ersten Halbzeit waren wir gut drin und haben auch gut gepresst. Wir haben bei einer Standardsituation gepennt und dann kurz vor der Pause noch einmal. Da müssen wir disziplinierter sein“, sagte er. Mit zehn schlechten Minuten, in denen Atlas von 2:1 auf 4:1 stellte, habe sich sein Team das Spiel kaputt gemacht. „Am Ende haben dann ein paar Körner gefehlt. Man sieht aber den Fortschritt von Spiel zu Spiel und das ist wichtig“, meinte er. Der Stand der Vorbereitung sei im normalen Bereich.

Die Delmenhorster übernahmen von Beginn an die Kontrolle und hätten bereits nach fünf Minuten in Führung gehen können. Neuzugang Samuel Adeniran scheiterte nach Pass von Olivér Schindler mit links aus linker Position an Tariq Olatunji im TBU-Kasten. Dessen Abwehr landete auf dem Kopf von Marek Janssen, der das Leder jedoch nicht versenkte, sondern an einem Verteidiger auf der Linie hängen blieb. Nur zwei Minuten später jedoch legte Adeniran eine lange Freistoßflanke von Schindler am Fünfer ab und Plendiskis schob zum 1:0 ein (7.). Uphusen antwortete mit zwei Angriffen über die linke Seite. Rockahr schickte Faruk Celik, der von halblinks gegen Florian Urbainski im Atlas-Tor den Kürzeren zog (16.). Eine Minute später war Rockahr links durch und spielte flach in die Mitte. Baloki klärte kurz vor dem Kasten. Der Ball landete bei Pedro Güthermann, der über den Querbalken schoss.

Atlas suchte in dieser Phase die richtige Balance zwischen hoch stehen und absichern. Im Aufbau schlugen Plendiskis und Velkov mehrere Bälle aus der Dreierkette lang auf die beiden Stürmer Dimitrios Ferfelis und Samuel Adeniran oder auf die nachrückenden Außen Harings und Eggersglüß. Die Mittelfeldzentrale fand nicht so recht ins Spiel und wurde häufig mit diesen langen Bällen überspielt.

Kurz vor der Pause spielte Balleroberer Nick Köster Eggersglüß auf rechts frei, dieser brachte den Ball punktgenau zu Janssen in die Mitte, der zum 2:0 einschob (45.). Bereits eine Minute zuvor hätte Ferfelis das 2:0 machen müssen. Nach einem Janssen-Pass war er völlig frei durch und hatte viel Zeit. Er entschied sich, auszutrudeln und dann aus 20 Metern aus dem Fußgelenk zu lupfen. Dieser viel zu lässige Versuch misslang jedoch völlig und landete meterweit neben dem Tor.

Im zweiten Durchgang hatten beide Teams recht viel Platz, die Zweikämpfe wurden bei Weitem nicht so intensiv geführt wie noch bei der Partie Atlas gegen Ottensen. Jarno Böntgen scheiterte per Kopf an Urbainski (51.), Schindler mit einem Schlenzer an Olatunji und direkt danach per Kopf aus kurzer Distanz (61.). Nach Balokis Stellungsfehler verkürzte Kai Schmidt frei vor Urbainski auf 1:2 (68.). Kurz darauf schickte Köster den eingewechselten Marco Prießner der den TBU-Schlussmann umkurvte und zum 3:1 einschob (72.). Vor dem 4:1 spielte der Stürmer den Ball flach in die Mitte und Böntgen grätsche ihn ins eigene Netz (74.). Den Schlusspunkt setzte Ferfelis nach erneuter Vorlage von Prießner (89.).