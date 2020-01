Flodyn Baloki verstärkt die Defensive des SV Atlas Delmenhorst. Seinen neuen Trainer Key Riebau kennt er aus gemeinsamen Jugendzeiten beim VfL Oldenburg. (FR)

Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst hat die Generalprobe vor dem Ligastart in zwei Wochen gegen den direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die Regionalliga, den VfL Oldenburg, aufgrund einer starken zweiten Hälfte verdient mit 4:1 (1:0) gewonnen.

Bei den Delmenhorstern spielte Flodyn Baloki in der Innenverteidigung. Der 28-Jährige unterschrieb kürzlich einen Vertrag bei den Blau-Gelben. Der in Oldenburg aufgewachsene Kongolese wechselt von Südwest-Regionalligist RW Koblenz an die Delme. Und er bringt große Ziele mit: „Ich möchte mit Atlas die Liga möglichst schnell verlassen“, sagte er. Zudem strebe er schnell einen Stammplatz an. „Ich bin nicht hierhergekommen, um auf der Bank zu sitzen“, kündigte er an. Er fühle sich auf der Sechs zwar etwas wohler, könne aber ebenso in der Innenverteidigung spielen. „Ich werde alles reinwerfen und da spielen, wo der Trainer mich hinstellt“, blickte er voraus. Besonders freue er sich auf die Atlas-Fans, von denen er viel Positives gehört habe. „Und ich bin froh, wieder in die Heimat zu kommen“, erzählte der 28-Jährige.

Die Eingewöhnungszeit dürfte schnell vonstattengehen: Baloki spielte mit Trainer Key Riebau und Julian Harings in der Jugend beim VfL Oldenburg, im Herrenbereich gemeinsam mit Musa Karli beim VfL Wilhelmshaven sowie mit Nick Köster beim BV Cloppenburg. Mit Riebau blieb er in Kontakt – die Grundlage für den Wechsel in dieser Winterpause. „Wenn wir die Chance bekommen, einen Spieler mit über 70 Spielen in der Regionalliga zu holen, dann müssen wir uns damit beschäftigen“, meinte Bastian Fuhrken, Leiter Leistungssport. Riebau ist von Balokis Qualität überzeugt. „Flodyn bringt sehr viel mit, um unsere Defensive weiter zu stärken“, sagte der Coach. Baloki ist kopfball- und zweikampfstark und ruhig am Ball.

Beim Test in Oldenburg agierte er 90 Minuten in der Innenverteidigung sicher. Ohnehin zeigten die Blau-Gelben defensiv eine starke Darbietung. Lediglich in der Anfangsphase kam der VfL zu ein paar guten Gelegenheiten, bis er durch Andre Jädtke in der 86. Minute das 1:4 erzielte.

In einer für ein Testspiel intensiven Partie neutralisierten sich beide Teams im ersten Durchgang weitgehend, Torchancen gab es kaum. Lediglich Marvin Osei war nach einem präzisen Abschlag von Florian Urbainski und einer starken Ballmitnahme frei durch, scheiterte jedoch an Jannik Zohrabian (40.). Kurz darauf fiel der Ball nach einer abgeblockten Ecke vor die Füße von Musa Karli, der aus knapp 16 Metern flach zum 1:0 vollstreckte (42.). In der zweiten Hälfte hatte Atlas defensiv alles im Griff und setzte in der Offensive auf Konter. Das 2:0 besorgte jedoch der Oldenburger Justin Tjardes auf durchaus spektakuläre Art und Weise. Eine Flanke von Neuzugang Aleksandar Jankovic bugsierte er unbedrängt volley aus 16 Metern vorbei am herausgeeilten Zohrabian ins eigene Netz (63.).

Atlas hatte nach diversen Wechseln auf 4:4:2 umgestellt (vorher 4:2:3:1) und kam zu zwei weiteren schnellen Toren: Zunächst lenkte Zohrabian einen Schuss von Nick Köster nach guter Vorarbeit über den linken Flügel durch Emiljano Mjeshtri und Robert Plichta an die Latte. Im Nachsetzen köpfte Devin Isik zu Plichta, der ins leere Tor zum 3:0 einschob, da Zohrabian durch den Strafraum irrte (72.). Zwei Minuten später schoss Isik einen Freistoß von Kevin Radke flach ins kurze Ecke zum 4:0.