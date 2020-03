Vor knapp drei Jahren trafen Atlas und Emden letztmals im Düsternortstadion aufeinander. Mehr als 2000 Zuschauer verfolgten die Partie, in der keine Tore fielen. (INGO MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst und Kickers Emden haben eine gemeinsame Vorgeschichte: In der Saison 2016/17 kam es bei der Partie in Emden zu Schlägereien, bei denen auch diverse Leute, die weder dem Emder noch dem Delmenhorster Lager zugehörig waren, mitmischten. Im Rückspiel ging Atlas auf Nummer sicher bei seinem Konzept. Und das zahlte sich aus: Mehr als 2000 Zuschauer verbrachten einen friedlichen Fußballnachmittag im Düsternortstadion. Da das so gut funktionierte, setzt Atlas dieses Sicherheitskonzept wieder um: Die Gästefans bekommen einen eigenen umzäunten Bereich und können das Stadion nur über die Düstern-

ortseite über den Parkplatz der Stadionhalle erreichen. Alle Atlas-Anhänger kommen nur über den Hasporter Damm zum Spiel.

Zudem sind mehr als 100 Ordner, Polizisten und Sanitäter im Einsatz. „Wir machen uns keine Sorgen, dass etwas passiert. Wir haben Gespräche mit Stadt, Polizei, Feuerwehr und DRK geführt und hoffen auf ein friedliches Fußballfest wie beim letzten Mal gegen Emden“, blickt Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball beim SVA, voraus. Er kündigt zudem stärkere Kontrollen am Eingang und eine Null-Toleranz-Strategie an. „Wer im Vorfeld negativ auffällt, kommt nicht ins Stadion rein“, sagt er. Der Sportchef rechnet mit 1300 bis 1500 Zuschauern, darunter 150 bis 200 aus Emden. „Ungefähr die Hälfte des Umsatzes an diesem Spieltag fließt in das Sicherheitskonzept. Wirtschaftlich ist es das schlechteste Spiel der Saison für uns“, berichtet Fuhrken.

Zum Sportlichen: Die Blau-Gelben haben in den ersten drei Begegnungen nach der Winterpause sieben Punkte gesammelt. Besonders schön spielten sie dabei nicht – bei tiefen Bodenverhältnissen, Wind und Regen geht es aber auch nur darum, Punkte zu sammeln. „Ich muss meine Aussagen von direkt nach dem Spiel teilweise revidieren. Das passiert dann auch aus der Emotion heraus, dass man die Leistung nicht so richtig berücksichtigt. Aber nach ein paar Stunden kann man das dann besser einordnen: Wenn man beispielsweise sieht, wie oft wir die Trainingsplätze zuletzt wechseln mussten und die Spieler das ohne Murren hinnehmen, dann ist die Leistung der Jungs nicht hoch genug einzuschätzen. Hut ab“, meint Key Riebau. Der Coach hatte sein Team nach dem 1:0-Sieg über den TB Uphusen kritisiert.

Die Gäste aus Emden durften bislang nur zweimal ran, überzeugten dabei jedoch: Sie gewannen mit 2:1 beim Heeslinger SC und holten Mittwoch beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Germania Egestorf-Langreder ein 1:1. Die Emder sammelten bislang 24 Punkte, haben mit 18 Spielen aber die wenigsten aller Teams absolviert. Atlas steht bereits bei 22, in denen die Blau-Gelben 48 Zähler holten. Im Hinspiel trennten sich die Teams 2:2, die Kickers markierten in dieser Partie den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. „Das ist eine physisch starke Mannschaft. Coach Stefan Emmerling stellt die unheimlich gut ein. Die Spieler haben eine gute Positionierung auf dem Platz“, nennt Riebau Emdens Stärken. Zudem verfügten die Kickers über starke Einzelspieler wie die Adeniran-Brüder Samuel und Ayodeji Jotham.

Atlas muss sich in der Defensive etwas einfallen lassen: Linksverteidiger Julian Harings und Innenverteidiger Marlo Siech fehlen gesperrt. Da die Langzeitverletzten Leon Lingerski und Jan-Niklas Wiese weiterhin fehlen, muss Riebau hier improvisieren.

Los geht es am Sonntag um 15 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße. Die Kassen sind eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet. Atlas macht darauf aufmerksam, dass der Parkplatz vor der Stadionhalle gesperrt ist.