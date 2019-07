Atlas-Coach Key Riebau (l.) traut Jan-Niklas Wiese einiges zu. (FR)

Der SV Atlas Delmenhorst ist auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv geworden. Vom Landesliga-Absteiger SV Brake stößt Jan-Niklas Wiese zum Fußball-Oberligisten. Der 20-Jährige gehörte in seinem ersten Jahr in der Herrenmannschaft des SVB zu den Leistungsträgern und übernahm Verantwortung auf dem Platz. Damit weckte er das Interesse der Atlas-Verantwortlichen. Bereits seit Oktober 2018 stand Bastian Fuhrken mit Wiese in Kontakt. „Wir haben immer sehr offen über alles gesprochen. Für Jan-Niklas ist es wichtig, den nächsten Schritt zu machen. Mit ihm werden wir hoffentlich eine sehr gute und lange Zeit vor uns haben“, sagte der Sportliche Leiter des SVA.

Auch Trainer Key Riebau freut sich über den Neuzugang, der in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. „Mit Jan-Niklas verpflichten wir einen weiteren talentierten jungen Spieler, dem wir es zutrauen, schnell in der Oberliga Fuß zu fassen“, meinte der Coach. Wiese selbst sagte zu seinem Wechsel: „Nach zwölf tollen Jahren beim SV Brake fällt es einem nicht leicht, Tschüss zu sagen, doch manchmal kommt es so, wie es kommen muss, und man stellt sich neuen Herausforderungen. Deshalb möchte ich einmal Danke an den SV Brake für die tolle und prägende Zeit sagen und freue mich auf ein neues Kapitel beim SV Atlas Delmenhorst, in dem ich hoffentlich noch viel dazulernen werde und jede Menge zum Erfolg beitragen kann.“

Dass die Blau-Gelben ihren Kader nun noch breiter aufgestellt haben, kommt nicht von ungefähr. „Mit den ersten beiden Wochen der Vorbereitung sind wir nicht zufrieden und haben einige verletzte Spieler“, erklärte Bastian Fuhrken.