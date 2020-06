Bastian Fuhrken (links), Leiter Leistungssport beim SV Atlas, ist überzeugt von den Qualitäten des Neuzugangs Olivér Schindler. (FR)

Der SV Atlas Delmenhorst hat bei einer weiteren Personalie Vollzug vermeldet. Der 20-jährige Olivér Schindler kommt aus der Regionalliga West vom SV Lippstadt 08 und verstärkt das Mittelfeld.

Ausgebildet wurde der Sohn einer ungarischen Mutter und eines deutschen Vaters zunächst in seiner Geburtsstadt Szombathely. Seit der U17 lief er für den Bundesligisten SC Paderborn auf. Zudem kann Schindler auf internationale Erfahrung verweisen. Er absolvierte bereits vier Länderspiele für die U19-Nationalmannschaft Ungarns. Für seinen Wechsel an die Delme hat der Mittelfeldmann gute Gründe. „Ich möchte mithelfen, dass wir im nächsten Jahr in der Regionalliga eine gute Rolle spielen, und ich möchte mich durch gute Leistungen im Verein für die ungarische U21-Nationalmannschaft anbieten. Mich hat besonders beeindruckt, wie gut Trainer Key Riebau und Bastian Fuhrken in unseren Gesprächen über mich informiert waren. Dazu habe ich sehr viel Positives über den Verein und seine Fans gehört und gelesen und freue mich riesig, regelmäßig vor so vielen Zuschauern zu spielen“, wird Schindler in einer Pressemitteilung des SVA zitiert.

Bastian Fuhrken zeigt sich als Leiter Leistungssport überzeugt vom Potenzial des Neuzugangs: „Olivér ist ein junger Spieler, der bei uns den nächsten Schritt machen wird. Durch seine hervorragende Ausbildung bei Paderborn und die ersten Erfahrungen in der Regionalliga bei Lippstadt wird er uns direkt helfen und keine Zeit brauchen, um sich an die Liga zu gewöhnen.“ Auch Coach Key Riebau freut sich sehr auf den Neuzugang: „Oli ist ein echt feiner Charakter, der den Kader auch mit seinen jungen Jahren absolut verstärken wird. Wir haben einen technisch versierten, spielstarken Spieler gewonnen, der die Atlas-DNA auf und neben dem Platz leben wird.“