Atlas’ Sportlicher Leiter Bastian Fuhrken (links) mit dem neuen Co-Trainer Lars Möhlenbrock. (SV Atlas)

Delmenhorst. Nachdem der SV Atlas Delmenhorst die Verträge mit Chefcoach Key Riebau und seinem Assistenten Malte Müller verlängert hat (wir berichteten), gibt es rund um das Trainerteam des Fußball-Regionalligisten nun weitere Neuigkeiten. Lars Möhlenbrock stößt als Co-Trainer zum Stab der Blau-Gelben und soll sich auch speziell um die Torhüter kümmern. Mit der Verpflichtung des 33-Jährigen reagiert der SVA auf die beruflichen Verpflichtungen von Torwarttrainer Tobias Duffner, der aktuell in Berlin tätig ist. „Ich bin sehr froh, dass wir schnell eine Lösung gefunden haben, da Duffi zeitlich sehr eingespannt ist. Er bleibt uns aber erhalten“, erklärt Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter der Delmenhorster.

Lars Möhlenbrock ist in der Region wahrlich kein Unbekannter. Bis Ende 2020 stand er gut vier Jahre als Cheftrainer bei den Herren des FC Hude an der Seitenlinie. „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe als Co-Trainer der 1. Herren beim SV Atlas. Bisher habe ich immer als hauptverantwortlicher Trainer gearbeitet und bin daher auch sehr gespannt auf den Perspektivenwechsel, der mir nun bevorsteht. Die Gespräche mit Basti sowie im Anschluss mit Key und Malte haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und mir aufgezeigt, wie familiär es in und um den Verein zugeht. Ich möchte mich als Trainer weiterentwickeln und gleichzeitig meine Erfahrungen als Trainer sowie als Spieler mit einbringen. Zudem freue ich mich schon sehr auf die Heimspiele, wenn wir wieder mit den Fans im Stadion auflaufen dürfen. Dies alles und die vielen Helfer rund um den Verein haben für mich den Ausschlag gegeben, nun zum SV Atlas zu kommen“, wird Möhlenbrock in einer Mitteilung des SVA zitiert.

Bastian Fuhrken freut sich auf die künftige Zusammenarbeit: „Lars passt sehr gut zu unserer Struktur und wird somit eine Bereicherung für unseren Verein sein. Lars, Key und Malte kennen sich vom VfL Oldenburg, was ein sehr positiver Nebeneffekt ist.“ Auch Key Riebau ist von Möhlenbrocks Qualitäten überzeugt: „Lars verkörpert viele Werte, die Atlas die letzten Jahre auf dem Fußballplatz gezeigt hat. Aufgrund der beruflichen Situation von Duffi wollten wir außerdem einen Co-Trainer, der gezielt auch unsere drei Keeper trainieren kann.“