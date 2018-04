Ernest Appau (vorne) und der SV Atlas II dominierten Dennis Schwingel und den TV Jahn im Kreispokal-Viertelfinale. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Das Halbfinale im Fußball-Kreispokal ist komplett. Nachdem sich bereits im Oktober der TSV Ippener und der TuS Heidkrug für die Vorschlussrunde qualifiziert hatten, zogen am Mittwoch der SV Atlas Delmenhorst II und der VfR Wardenburg mit klaren 3:0-Siegen über den TV Jahn beziehungsweise TSV Ganderkesee nach. Auf dem Weg ins Finale muss die Atlas-Reserve nun nach Ippener und Heidkrug reist nach Wardenburg. „Der Pokal ist uns wichtig, wir wollen den Pokalsieg holen“, stellte Atlas-Trainer Sven Schlundt nach dem ungefährdeten Erfolg klar.

Während der TV Jahn einmal mehr offensiv harmlos blieb, machten bei den Blau-Gelben drei Akteure die Tore, die in der Liga noch gar nicht in der Statistik der Schützen auftauchen. Raphael Ruberg bekam nicht nur für sein tolles Führungstor (29.) ein Sonderlob vom Trainergespann Schlundt/Steven Herrmann, sondern auch für sein starkes Spiel. Simon Puklicz, der normalerweise in der Dritten Herren spielt, war vom Gegner eigentlich als Schwachpunkt ausgemacht worden und sollte auf seiner rechten Abwehrseite vom schnellen Dennis Geiger bearbeitet werden. Diese Aufgabe löste Puklicz zufriedenstellend und erzielte obendrein das 2:0 (36.). Treffer Nummer drei gelang Linksverteidiger Duc Nguyen (58.). „Duc hatte eine Kreuzband-OP und ist lange ausgefallen, jetzt macht er acht Spiele in 20 Tagen“, lobte Schlundt seinen jüngsten Schützen.

Souveräner Erfolg

Was Schlundt allerdings gar nicht gefallen hatte, war die Spielvorbereitung. „Das Aufwärmen war nicht gut, dementsprechend schlecht sind wir ins Spiel gekommen“, kritisierte Schlundt die lasche Herangehensweise. Die Folge war eine anfängliche Dominanz der Jahner, die mit ihrem einfachen Spiel zunächst besser mit dem unrunden Platz an der Schanzenstraße zurechtkamen. Geiger zwang Atlas-Keeper Philipp Pollmann schon nach acht Minuten zur ersten Parade, nachdem er aus 22 Metern abgezogen hatte.

Doch das war auch die einzige annähernd gefährliche Szene für die Violetten im kompletten Spiel. Geiger versuchte es drei Minuten später gleich noch einmal (und weniger gefährlich), das war es dann auch schon. „Wir müssen eigentlich führen, dann macht Atlas aus dem Nichts das 1:0“, ärgerte sich Jahn-Coach Arend Arends über die frühe Wende im Spiel.

In der Tat war Rubergs Knaller aus 18 Metern in den linken Winkel, an dem für Torwart Dustin Kletta nichts zu halten war, der erste Schuss auf den Kasten der Gäste. „Eigentlich hätte Rafa wieder in der Abwehr spielen sollen. Aber weil sich Simon Matta morgens krankgemeldet hatte, haben wir Rafa ins rechte Mittelfeld vorgezogen. Unsere rechte Seite mit Puklicz und Ruberg war heute wirklich stark“, hob Schlundt hervor. Nachdem Puklicz in Minute 33 noch eine Hereingabe von Ernest Appau verpasst hatte, profitierte er in der 36. Minute von einer Kuriosität: Frank Palubitzki und Kletta waren sich im Dreikampf mit Fabio Meyer nicht einig, alle drei gingen zu Boden, und Puklicz durfte ungehindert einschießen.

Mit zwei Wechseln in der Halbzeit wollte Arends dem Spiel noch einmal eine Wende geben. Allerdings blieben die angeschlagenen Führungsspieler Paul Leis und Artjom Prieb komplett draußen, das Heimspiel am Sonntag gegen Huntlosen hat klare Priorität. Atlas II war jetzt jedoch deutlich passsicherer und fand damit ein gutes Mittel gegen das Jahn-Pressing, besonders Innenverteidiger Keano Timme gefiel mit guten Spielverlagerungen. Ein feiner Steilpass von Patrick Klenke und ein Lupfer von Nguyen zum 3:0 zogen frühzeitig (58.) den Stecker. Spätestens die Einwechslung von Torwarttrainer Mario Lucka als Feldspieler war das Signal, dass die Jahner sich keine Hoffnungen mehr machten. Zu seriös und fehlerfrei agierte der Favorit. Bezeichnend eine Großchance für Milot Ukaj nach 79 Minuten, der über 30 Pässe seiner Mitspieler vorausgingen, ohne dass ein Violetter den Ball berührte. „Sie können es doch“, freute sich Schlundt. Am Sonnabend beim Vorletzten in Ahlhorn ist wieder Seriosität gefragt, die Vizemeisterschaft ist für Atlas II noch drin.