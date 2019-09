Marco Prießner markierte den Treffer zum 2:1 für den SV Atlas. Der sollte am Ende jedoch nicht zum Sieg reichen. (Janina Rahn)

Die Nachspielzeit war bereits ziemlich fortgeschritten, als im Fanblock des BSV Kickers Emden noch mal richtig Stimmung gemacht wurde. Ihre Mannschaft hatte gerade die zweite Ecke in Serie, und die Anhänger feuerten ihr Team mit viel Applaus an. Wenige Augenblicke später wurde der Beifall noch tosender, Jubelschreie hallten durch das Ostfriesland-Stadion, die Spieler der Gastgeber begruben Milad Faqiryar unter sich. Der Abwehrmann hatte soeben per Kopf den späten Ausgleich für seine Farben markiert und schockte so den SV Atlas Delmenhorst. Als der souverän leitende Schiedsrichter Jens Kampling die Begegnung kurz darauf abpfiff, fühlte sich das 2:2 (1:1) für die Gäste definitiv nicht wie ein gewonnener Punkt an.

Entsprechend enttäuscht waren die Blau-Gelben nach dem Ende der Partie. Trainer Key Riebau sprach zu Recht von zwei verlorenen Zählern. „Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir ein Tor in der Nachspielzeit kassieren“, monierte er mit Blick auf das 1:1 bei Arminia Hannover, bei dem seine Elf den Sieg ebenfalls kurz vor Schluss noch aus der Hand gegeben hatte.

Mit dem Remis verpassten es die Delmenhorster, dem Spitzenreiter VfV Borussia Hildesheim auf die Pelle zu rücken. Zwar sind sie weiterhin als einziges Team der Oberliga Niedersachsen noch ungeschlagen, doch das war am Abend in der Seehafenstadt nur ein schwacher Trost. Allerdings hatten es sich die Gäste selbst zuzuschreiben, dass sie mit nur einem Punkt im Gepäck die Heimreise antraten. In der zweiten Halbzeit besaßen sie genug Kontermöglichkeiten, um das 3:1 zu erzielen und den Sack damit wohl zuzumachen. „Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass sie geduldig bleiben müssen“, erklärte Riebau. Das Rezept lautete, per Gegenstoß zuzuschlagen. „Genau so ist das Tor auch gefallen“, meinte der SVA-Coach mit Blick auf das 2:1 durch Marco Prießner, der in der 68. Minute einen schnell vorgetragenen Konter per Flugkopfball vollendete. „Danach müssen wir ein, zwei Aktionen besser ausspielen“, kritisierte Riebau.

Weil das seiner Mannschaft jedoch nicht gelang, blieben die Emder im Spiel – und bestraften die Nachlässigkeiten der Delmenhorster mit dem Ausgleich. Der war jedoch durchaus verdient. Die Platzherren steckten in einer vor allem im zweiten Durchgang immer intensiver werdenden Partie nicht auf, witterten ihre Chance, machten – angetrieben von ihren Fans – viel Druck und belohnten sich mit dem 2:2. „Sie haben nicht aufgegeben“, erkannte auch Atlas-Stürmer Marek Janssen die Leistung des BSV an.

Stimmungsvolle Kulisse

Die rund 1900 Zuschauer sahen in einer stimmungsvollen Kulisse unter Flutlicht eine muntere Anfangsphase. Es war noch keine Minute absolviert, als Marco Prießner die erste gute Gelegenheit zur Führung vergab. Nach einer Hereingabe von Oliver Rauh von der rechten Seite verfehlte Prießner am langen Pfosten mit seinem Versuch das Tor nur knapp. Kurze Zeit später landete der Ball aber im Netz. Eine schön getretene Ecke von Florian Stütz verwandelte Karlis Plendiskis per Kopf zum 1:0 für Atlas (4.). Emden hatte jedoch relativ schnell eine Antwort parat. Nach einem Flankenwechsel von rechts nach links brachte Marvin Eilerts den Ball in die Mitte des Strafraums, wo Ayodeji Adeniran ebenfalls mit dem Kopf zur Stelle war (13). Nur eine Zeigerumdrehung später scheiterte Adeniran an Atlas-Keeper Florian Urbainski.

Anschließend verflachte die Partie aber immer mehr. Beide Seiten probierten es vornehmlich mit langen Bällen in die Spitze, die jedoch meistens wirkungslos blieben. Hüben wie drüben fehlten Klarheit und Struktur im Spiel nach vorne, sodass es bis zum Seitenwechsel keine weiteren hochkarätigen Chancen mehr gab. Die beiden Teams neutralisierten sich im Grunde.

Nach der Pause bot sich dem Publikum ein ganz anderes Bild. Nun war deutlich mehr Zug im Spiel, beide Mannschaften agierten zielstrebiger und kamen zu guten Möglichkeiten. Ein Schuss von Prießner aus kurzer Distanz wurde abgefälscht und landete am Pfosten (52.). Auf der Gegenseite lenkte Urbainski nur wenig später einen Schuss von Heiko Visser über die Latte. Eine Riesenchance zum 2:1 bot sich Marek Janssen, der nach einem Konter über die rechte Seite von Prießner bedient wurde und auf gutem Weg in Richtung BSV-Kasten war. Doch sein Schuss wurde noch abgeblockt (62.). Sechs Minuten später durfte Atlas nach Prießners Kopfballtreffer aber jubeln.

Die Partie wurde nun immer umkämpfter, jedoch nicht unfair. Bei einem weiteren Gegenstoß hätte Emiljano Mjeshtri, nachdem Janssen den Ball per Kopf weitergeleitet hatte, aus kurzer Distanz das 3:1 erzielen können, doch Manuel Menzel klärte im letzten Moment (78.). Im Anschluss drückte Emden auf den Ausgleich, doch Atlas blockte so ziemlich alles weg – bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit.