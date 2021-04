Dimitrios Ferfelis erzielte im Test gegen den SSV Jeddeloh das 1:0. (INGO MöLLERS)

Atlas-Coach Key Riebau schickte gegen den SSV Jeddeloh II nahezu das identische Team vom 1:0-Sieg gegen den FC Oberneuland auf das Feld. In der 1. Halbzeit verlief die Partie sehr ausgeglichen, wobei der SV Atlas sicher in der Defensive stand und gute Offensivaktionen zeigte, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt. „Es ist schön, dass es Spiele gibt, man merkt den Jungs die Freude an“, berichtete Sportchef Bastian Fuhrken. Das Spiel auf dem schwer zu bespielenden Rasen sei sehr kräftezehrend gewesen. „Da gab es dann auch viele Fehlpässe. Für uns ging es nur um die grobe Abstimmung, mehr war nicht möglich. Wir wollten in den Wettkampfmodus kommen, ein Gefühl für den Ball bekommen“, erklärte Fuhrken. Grundsätzlich habe man gesehen, dass Atlas ekligen Fußball gegen den Ball spielen und so sehr unangenehm sein könne. „Man hat aber auch gesehen, dass Jeddeloh breiter besetzt ist und am Ende mehr Kraft hatte“, ergänzte Fuhrken. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Sehenswert sei der Treffer von Dimitrios Ferfelis zum 1:0 in der 18. Minute „mit einem technisch herausragenden Heber über den Keeper der Gastgeber“ gewesen, teilt der SV Atlas auf Facebook mit. Jeddeloh hatte zwischenzeitlich die Chance auf den Ausgleich, Marek Janssen erhöhte kurz vor der Pause aus 18 Metern beinahe. Nach der Pause legte Jeddeloh II zu, Florian Urbainski im Atlas-Kasten zeigte in der 48. Minute eine Parade, hatte gegen Mario Fredehorst in der 50. Minute und der 79. Minute jedoch jeweils das Nachsehen. Damit hatte Jeddeloh II die Partie gedreht und gewann sie am Ende auch mit 2:1. „Wenn das nach einer normalen Vorbereitung der letzte Test vor dem ersten Pflichtspiel gewesen wäre, hätte ich gesagt, dass wir noch weit weg sind“, ordnete Fuhrken ein.

Entsprechend klarer Außenseiter ist Atlas gegen den SV Meppen am Freitag. Nicht nur spielt dieser eine Liga höher, er ist auch komplett im Rhythmus. „Wie wären eh Außenseiter gewesen, in der aktuell Situation sind wir nun ein krasser“, sagte Fuhrken. So richtig groß ist die Vorfreude auf das Spiel nicht beim Sportlichen Leiter: keine Zuschauer, keine vernünftige Vorbereitung und dann gegen eine Profimannschaft, die voll im Saft steht. „Was mich freut, ist, dass die Jungs ein Wettkampfspiel haben. Wir sind dankbar, dass wir diese Privilegstellung haben. Wären wir im Rhythmus und eingespielt, wäre es eine schöne Sache“, meinte er. Die Blau-Gelben zogen zuletzt das Training an. „Man hat dann direkt gesehen, dass die Muskelprobleme kommen. Es fehlt die richtige Vorbereitung. Jetzt sind einige Spieler angeschlagen, mal schauen, wer Freitag spielen kann“, sagt Fuhrken.

Aufstellung gegen Jeddeloh: Sygo – Wiese, Taag, Baloki, Janssen, Stütz, Eggersglüß, Köster, Schindler, Ferfelis, M. Trianni

Eingewechselt: Urbainski – Schmidt, Karli, Rauh, Isik, Entelmann, A. Trianni (Gastspieler), Eggert (Gastspieler)