Atlas-Flügelflitzer Patrick Degen (rechts) machte gegen den MTV Eintracht Celle ein starkes Spiel. Für seinen guten Auftritt belohnte er sich mit dem Treffer zum 4:1. (Möllers)

Celle. Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben im Abstiegskampf der Oberliga ein Ausrufezeichen gesetzt und mit 5:1 (3:1) beim MTV Eintracht Celle gewonnen. „Ich bin erleichtert. Wir wollten uns für die zuletzt eigentlich guten Auftritte belohnen, dabei haben mir Einstellung, Organisation und Teamgeist gut gefallen“, lobte Atlas-Trainer Jürgen Hahn sein Team. Im Vergleich zur unglücklichen Niederlage beim VfL Oldenburg veränderte Hahn seine Startelf auf zwei Positionen: Sebastian Kmiec ersetzte den rotgesperrten Kevin Radke und Hanno Hartmann rückte für Steven Müller-Rautenberg in die Mannschaft. Überraschend: Lars Scholz stand bei den Blau-Gelben gar nicht erst im Kader. „Er hat Fitnessrückstand, der leider auch sichtbar ist. Ich sage immer, dass im Training jeder etwas anbieten muss. Ich hoffe nun, dass er dies richtig bewertet und wieder Gas gibt“, erklärte Hahn.

Vor rund 250 Zuschauern, davon circa 120 Delmenhorster, entwickelte sich von Beginn an auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz eine ereignisreiche Begegnung. Die Gastgeber hatten die erste Torchance durch Serhat Akyol, doch dessen Schuss blockte Sebastian Koltonoswki aus kurzer Distanz ab (7.). In Minute zwölf setzte der SVA das erste offensive Zeichen, als Oliver Rauh aus spitzem Winkel an Celle-Torwart Christof Rienass scheiterte. Die darauffolgende Ecke führte dann zum 1:0 für die Delmenhorster: Degen fand im zweiten Anlauf den Kopf von Kapitän Stefan Bruns, dieser musste nur noch ins leere Tor einnicken (13.). Augenblicke später hatte MTV-Akteur Bastian-Marko Stech die Riesenchance zum Ausgleich, versagte jedoch aus kurzer Entfernung und schoss deutlich über das Gehäuse (15.).

Ein munteres Hin und Her

In der 28. Minute verlängerte Marco Prießner eine Degen-Ecke und fand damit den am langen Pfosten lauernden Koltonowski, der das Leder zum 2:0 über die Linie stocherte. „Wir hatten im Vorfeld vor Standards gewarnt. Atlas war aber einfach wuchtiger und auch entschlossener als wir“, haderte MTV-Trainer Hilger Wirtz von Elmendorff. Sein Team wirkte jedoch nicht geschockt und kam nach einem erfolgreichen Linksschuss von Bastian Hattendorf zum Anschlusstreffer kam – vier bis fünf Delmenhorster schauten dabei nur seelenruhig zu (32.). „In der Situation waren wir zu nachlässig“, meinte Hahn. Atlas antwortete aber postwendend: Ein Urbainski-Freistoß segelte durch die gesamte Celler Hintermannschaft und landete schließlich bei Prießner. Der SVA-Stürmer hatte daraufhin freie Bahn und blieb vor Rienass eiskalt – 3:1 (35.). „Dieses Gegentor war für meine Mannschaft ziemlich schlimm, weil sie viel probiert hat und zur Halbzeit keine zwei Tore schlechter war“, sagte Wirtz von Elmendorff und fuhr fort, „dadurch ist es im zweiten Durchgang schwierig geworden, weil Delmenhorst gut verteidigen kann und heute ein sehr abgeklärter Gegner war."

Die angesprochene Abgeklärtheit von Atlas hätte nach der 57. Minute ins Wackeln geraten können, wenn Atlas-Torwart Florian Urbainski nicht erst den Abschluss von Akyol und dann auch den Nachschuss aus fünf Metern von Daniel Ruchatz glänzend pariert hätte. „Da hat er sehr, sehr gut reagiert“, lobte Hahn. Kollege Wirtz von Elmendorff konnte es hingegen kaum fassen: „Wenn wir da das 2:3 erzielt hätten, wäre ein Unentschieden natürlich noch möglich gewesen. Aber er hat zweimal klasse gehalten, dennoch müssen wir den Ball einfach reinmachen."

120 Sekunden danach fiel schließlich die endgültige Entscheidung zugunsten des überzeugend spielenden SV Atlas, als der engagierte Degen eine gute Vorlage vom aufopferungsvoll kämpfenden Koltonowski zum 4:1 verwertete (59.). Die Blau-Gelben kontrollierten in der Folge die Begegnung und hätten nach einem gefährlichen Schuss von Rauh erhöhen müssen (73.). Der Delmenhorster Offensivspieler belohnte sich dann aber in Minute 85, als er einen gefühlvollen Pass in den Lauf von dem eingewechselten Dominik Entelmann erfolgreich zum 5:1-Endstand abschloss.

Durch diesen hochverdienten Sieg klettert Atlas auf den neunten Tabellenplatz. Der Abstand von vier Punkten auf die Abstiegszone bleibt jedoch bestehen, weil der MTV Gifhorn ebenfalls gewann. „Das waren drei wichtige Punkte für uns. Das nimmt ein bisschen Druck raus, wir müssen aber weiter wach sein“, forderte Hahn auf der Pressekonferenz, während Co-Trainer Marco Büsing das seltene Auslaufen der Mannschaft beobachtete. Denn bereits diesen Montag geht es im Heimspiel ab 15 Uhr gegen den SSV Vorsfelde weiter. Fraglich ist der Einsatz von Hanno Hartmann, der gegen Ende der Begegnung verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.