Der SV Atlas Delmenhorst mischt in der eFootball-Oberliga des Niedersächsischen Fußballverbandes weiterhin in der Spitzengruppe mit. In der vergangenen Woche fuhren Florian Urbainski und Marc Schreiber, die für den SVA an der Konsole sitzen, ausnahmslos Siege ein und unterstrichen somit ihre Ambitionen auf eine Platzierung unter den besten drei Teams. Nach einigen deutlichen Erfolgen wurde es am Wochenende allerdings immer knapper. Gegen den MTV Eintracht Celle setzte sich Atlas mit 9:6 durch, gegen den Heeslinger SC reichte es am Ende für ein hauchdünnes 10:9. Nach elf Partien stehen die Blau-Gelben bei 28 Punkten und sind Tabellendritter. An diesem Dienstag können sie einen Platz nach oben klettern. Auf dem Programm steht das Duell mit dem Zweiten MTV Gifhorn, der zwei Zähler mehr auf dem Konto hat. Primus ist momentan Kickers Emden. Die Ostfriesen verweisen auf 33 Punkte, haben aber auch schon ein Spiel mehr absolviert.