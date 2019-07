Tom Schmidt erzielte den Ausgleich für den SV Atlas Delmenhorst. Am Ende belohnte sich das Team für seine gute Leistung nicht. (INGO MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst wird seinen Titel im Fußball-Niedersachsenpokal nicht verteidigen. Die Blau-Gelben verloren im Achtelfinale gegen den SC Spelle-Venhaus so knapp und unglücklich, wie es nur geht. Da es nach 90 Minuten 1:1 gestanden hatte, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Und in diesem wurde es dramatisch. Nachdem auf beiden Seiten jeweils neun Spieler getroffen hatten, folgte Runde zehn - und nach der war Schluss. Atlas-Torwart Florian Urbainski scheiterte an seinem Pendant Bernd Düker.

Somit musste das Team von Trainer Key Riebau im ersten Pflichtspiel der Saison eine Niederlage hinnehmen. Verdient war diese allerdings nicht. Vor allem in der zweiten Hälfte stellte Atlas das überlegene Team, ging jedoch im letzten Drittel des Feldes nicht immer entschlossen genug zu Werke und kam deshalb zu selten zu zwingenden Chancen. Von den Gästen war derweil im zweiten Durchgang offensiv fast nichts zu sehen.

Das sah zu Beginn der Partie noch anders aus. Es lief gerade mal die dritte Minute, als in der Atlas-Hintermannschaft die Zuordnung nicht stimmte und Artem Popov viel zu frei vollstrecken durfte. Die Gastgeber ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Nur fünf Minuten später stellte Tom Schmidt per Kopfball nach einer Freistoßflanke von Florian Stütz den Ausgleich her. Anschließend bestimmte die Riebau-Elf in der munteren Begegnung über weite Strecken das Geschehen, während Spelle nur noch selten gefährlich vor Urbainski auftauchte. Doch wenn Atlas in Strafraumnähe gelangt war, kam der letzte Ball zumeist nicht an. Die besten Möglichkeiten vergaben Musa Karli, der die Latte traf (37.), und Marek Janssen, der in der Schlussphase nur knapp vorbeizielte (82.). So wurde die Lotterie vom Punkt fällig, in der Spelle das bessere Ende für sich hatte.

Key Riebau zeigte sich mit der Vorstellung seines Teams dennoch zu Recht zufrieden. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett kontrolliert. Es ist sehr bitter, dass sich die Mannschaft für den Auftritt nicht belohnt hat“, meinte der Atlas-Coach. Nun gelte es, die Partie wieder schnell aus den Köpfen zu kriegen.