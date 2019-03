Habenhausen. Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst hat am Dienstagabend Spielpraxis gesammelt: Mit 5:0 besiegten die Mannen von Trainer Olaf Blancke den Bremen-Ligisten Habenhauser FV. Dabei konnten Tom Schmidt, Kevin Radke und Marvin Osei nach Verletzungen wieder mitwirken. Letzterem werden jedoch demnächst bei einer Operation Drähte aus der Hand entfernt, sodass er direkt wieder ausfällt. „Tom hat 60 Minuten gespielt, Kevin 20 bis 25. Beide haben durchgehalten und sind damit wieder Alternativen“, berichtete Blancke.

In Habenhausen musste der Atlas-Trainer improvisieren, da diverse Spieler ausfielen. So kamen Steven Müller-Rautenberg (rechts) und Keisuke Morikami (innen) in der Viererkette zum Einsatz. „In der ersten Halbzeit hatten wir noch Abstimmungsprobleme und haben Chancen zugelassen, hatten aber selbst schon mehr als der Gegner“, fasste Blancke zusammen. Morikami per Fernschuss und Marco Prießner sorgten für die 2:0-Führung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel trug sich Aladji Barrie erstmals im Atlas-Trikot in die Torschützenliste ein – und das doppelt. „Er ist erstmals so richtig aus dem Quark gekommen. Bei den beiden Toren hat man seine Schnelligkeit gesehen. Er hat einen richtig guten Eindruck gemacht, aber ein Testspiel ist natürlich auch was anderes als ein Ligaspiel. Ich hoffe, der Knoten ist bei ihm jetzt geplatzt“, ordnete Blancke ein. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Zinar Sevimli.

„Für mich war wichtig, dass wir Spielpraxis bekommen, weil wir ja spielfrei waren am Wochenende. Wir konnten Selbstvertrauen tanken, das war wichtig für den Kopf für das kommende Spiel gegen Wolfenbüttel“, meinte Blancke. Insgesamt sei er zufrieden. „Es war eine gelungene Veranstaltung“, fasste er zusammen.