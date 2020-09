Der SV Atlas Delmenhorst beginnt an diesem Dienstag mit dem Verkauf von Dauerkarten für die laufende Regionalliga-Saison 2020/21. Da sich aufgrund der geltenden Corona-Regeln bis auf Weiteres nicht mehr als 500 Zuschauer bei Spielen im Stadion aufhalten dürfen, hat sich der Verein entschieden, maximal 150 Saison-Tickets anzubieten – den Regeln entsprechend ausschließlich Sitzplätze. Der Preis beträgt 195 Euro. „Jeder, der uns kennt, weiß, welch enges Verhältnis wir zu unseren Fans haben und dass wir gerne mit so vielen Delmenhorstern wie möglich im Stadion Fußballfeste feiern wollen. Aber Corona macht es uns allen nicht leicht“, sagt Atlas-Vorsitzender Manfred Engelbart. „Wir haben extrem mit uns gerungen, um eine Lösung in der Dauerkartenfrage zu finden. Ich bin selbst Düsternorter und weiß genau, dass es zu Härten kommt und bedauere das zutiefst. Bei der Preisgestaltung mussten wir aber berücksichtigen, dass uns wegen der limitierten Zuschauerzahl Einnahmen von bis zu 10 000 Euro pro Heimspiel wegbrechen. Es bleibt uns nur, um Verständnis zu bitten.“

Von diesem Dienstag bis Freitag, 11. September, können zunächst nur Mitglieder des SVA ein Saison-Ticket pro Person erwerben. Von Montag, 14. September, bis Mittwoch, 16. September, geht die verbleibende Restmenge in den freien Verkauf. Pro Interessent werden dann maximal zwei Dauerkarten abgegeben. Die einzige Vorverkaufsstelle für Dauerkarten ist das Mazda Autohaus Engelbart, Annenheider Straße 185, geöffnet von 8 bis 18 Uhr. Einzeltickets für das erste Heimspiel am Mittwoch, 23. September, gegen den TSV Havelse sind ab Donnerstag, 17. September, wie gewohnt bei Intersport Strudthoff und Toyota Engelbart erhältlich. Der Tagespreis beträgt 15 Euro inklusive eines Corona-Aufschlags von drei Euro, ermäßigt 14 Euro. Kinder unter zwölf Jahren zahlen elf Euro.