Der SV Atlas Delmenhorst will die aktuell schwierige Phase geschlossen überstehen und im nächsten Spiel den ersten Sieg holen. (Oliver Baumgart (hansepixx))

Dass das Abenteuer Fußball-Regionalliga für den SV Atlas Delmenhorst bislang positiv verläuft, lässt sich wahrlich nicht behaupten. Die Blau-Gelben haben aus sieben Spielen nur zwei Punkte geholt, warten immer noch auf den ersten Saisonsieg und sind ans Tabellenende der Südstaffel abgerutscht. In den jüngsten drei Partien kassierte der Aufsteiger gegen die direkten Konkurrenten VfV Borussia 06 Hildesheim, HSC Hannover und FC Oberneuland drei Niederlagen. Und als ob die sportlichere Misere nicht schon schwer genug wiegen würde, erwischte dann auch noch das Coronavirus die Mannschaft. Insgesamt infizierten sich vier Akteure, aber zumindest sind sie „auf dem Weg der Besserung“, wie Atlas’ Sportlicher Leiter Bastian Fuhrken auf Nachfrage berichtet.

Terminkalender wird voller

Das Team ist noch bis zum 24. Oktober in Quarantäne, zwei Spieler sogar bis zum 28. beziehungsweise 30. Oktober. Das Derby gegen den VfB Oldenburg, das für vergangenen Sonnabend angesetzt war, fiel aus, und auch das Duell beim SSV Jeddeloh – eigentlich für diesen Freitag terminiert – kann nicht ausgetragen werden. Auf Atlas kommen also zusätzlich zum ohnehin schon gut gefüllten Kalender zwei Nachholspiele zu. „In der Situation, in der wir sind, wird der Druck für uns nicht geringer. Nachholspiele sind keine Vorteile“, bemerkt Bastian Fuhrken.

Vor allem gebe es vor Weihnachten praktisch keine Möglichkeiten, diese Begegnungen noch unterzubringen. Der Spielplan sieht für die Delmenhorster in diesem Jahr noch satte zehn Partien vor, inklusive des Niedersachsenpokal-Duells mit dem SV Meppen. Dieses steht genauso an einem Mittwoch an wie die Auswärtsaufgaben gegen den TSV Havelse und HSC Hannover. Für die ausgefallenen Spiele gibt es da nicht wirklich Platz. „Es sind Nachholtermine für Februar vorgesehen. Der Staffelleiter möchte das nicht so gerne, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig“, sagt Fuhrken.

Als Nächstes steht für Atlas am Sonnabend, 31. Oktober, das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg II auf dem Programm. Angesichts der Situation im Tabellenkeller sollte für die Blau-Gelben möglichst zeitnah etwas Zählbares aufs Konto wandern. Die Vorbereitung auf diese Partie wird durch die Quarantäne naturgemäß erschwert. Zwar haben Trainer Key Riebau und seine Schützlinge mit dem fast kompletten Kader eine Woche Zeit, doch zuvor können sie sich eben nicht zum Training treffen – jedenfalls nicht real. Stattdessen müssen es aktuell Videokonferenzen tun. Besser als nichts. „Wir versuchen natürlich, den Kontakt so nahe wie möglich zu halten. Gerade in der Phase, in der wir momentan sind, ist es ganz wichtig, dass man als Team zusammensteht“, betont Key Riebau.

Es versteht sich von selbst, dass die Online-Einheiten das Training auf dem Platz nicht eins zu eins ersetzen können, doch bei Atlas müssen sie gerade einfach damit leben. „Wir können die Situation sowieso nicht ändern. Das Wichtigste ist, dass wir geschlossen als Team starten und versuchen, uns so gut wie möglich auf den Gegner vorzubereiten“, sagt der SVA-Coach.

Zentrales Thema: Kompaktheit

Ein zentrales Thema ist zuletzt die Kompaktheit gewesen. Riebau will, „dass wir versuchen, die Räume eng zu halten und auch bei Ballbesitz die Räume so zu schließen, dass wir nach Ballverlusten schneller gegen den Ball arbeiten können“. Seine Mannschaft habe in den bisherigen Partien den Gegnern zwar meistens nicht viele Torchancen gestattet, „aber die, die wir zugelassen haben, waren sehr hochwertig. Das ist ein Problem gewesen“, erklärt Riebau. Diese Baustelle gilt es zu beheben. Wenn einem Akteur ein Fehler unterläuft, sollen seine Teamkollegen die Situation wieder bereinigen können. „Da wollen wir einen Blick drauf haben“, merkt Riebau an. Der Atlas-Trainer räumt ein, dass die jüngste Negativserie nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen ist. „Klar sitzen die drei Niederlagen schon tief“, sagt er, fügt jedoch kämpferisch hinzu: „Trotzdem sind wir alle sehr motiviert, in die Erfolgsspur zu finden.“

Die aktuelle Verfügung der Stadt Delmenhorst, die besagt, dass der Trainings- und Spielbetrieb wieder erlaubt ist, die Kabinen und Duschen jedoch nicht genutzt werden dürfen, sorgt bei den Atlas-Verantwortlichen momentan noch für ein paar Fragezeichen. „Das ist alles für uns sehr konfus, weil wir uns schon überlegen, wie das am Spieltag aussehen soll“, sagt Riebau. Dabei geht es insbesondere auch um die Umstände für die Gästeteams, im nächsten Fall also Wolfsburg. Alleine schon, die Spieler des VfL ungeduscht und nicht umgezogen auf die mehrstündige Heimreise zu schicken, ist ja eigentlich keine Option. „Es sind ein paar Fragen, die wir uns noch stellen“, bemerkt Riebau und ergänzt: „Das Wichtigste ist, dass wir die Gesundheit aller, die da sind, gewährleisten können.“

Ein Gedanke, der Bastian Fuhrken gekommen ist, wäre, eventuell das Heimrecht mit dem VfL zu tauschen. „Wolfsburg wäre dafür bestimmt offen“, vermutet Atlas’ Sportlicher Leiter. Auch Riebau findet die Idee „nicht verkehrt“. Denn eins ist klar: Sollte es hinsichtlich der Austragung der Partie irgendwelche Probleme geben, „kämen wir natürlich schon in eine terminliche Bredouille“, weiß der Atlas-Coach.