Dürfen demnächst wohl in der Regionalliga jubeln: die Fans von Atlas. (INGO MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst, aktueller Oberliga-Zweiter, könnte nun doch auf direktem Wege in die Fußball-Regionalliga Nord aufsteigen. Damit würde für den Verein, seine Verantwortlichen und vor allem auch die zahlreichen Fans ein Traum in Erfüllung gehen. Möglich machen würde es ein aktueller Beschluss des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV). Er beantwortet die dringlichsten Fragen, die im Zuge der Corona-Pandemie zwangsläufig auftauchten und für kollektives Rätselraten sorgten. Bis jetzt.

Denn nun hat sich der NFV-Verbandsvorstand entschieden. Die dem Vorstand angehörigen Präsidiumsmitglieder sowie Vorsitzenden der 33 Kreise einigten sich auf eine Variante, die einen Saisonabbruch nach Quotientenregelung mit Aufstiegen, aber ohne Abstiege vorsieht. Demnach rechnen sich die Abschlusstabellen aus den bisher erzielten Punkten und der Anzahl der ausgetragenen Partien einer jeden Mannschaft zusammen. Relegationsspiele werden ersatzlos gestrichen, auch die Vizemeister würden direkt in die nächsthöhere Liga gehen.

Außerordentlicher Verbandstag

Final wird über den Antrag der NFV-Oberen dann am 27. Juni im Rahmen eines außerordentlichen Verbandstages entschieden, der aller Voraussicht nach – wie in diesen Zeiten allgemein üblich – virtuell über die Bühne gehen wird. Es ist der erste seit mehr als 40 Jahren, genauer gesagt seit 1979 und erst der sechste in der Geschichte des NFV. 324 Delegierte sollen daran teilnehmen.

Wird der NFV-Beschluss bestätigt, wovon auszugehen ist, würde auf alle Beteiligten – Verband, Vereine und die Mannschaften selbst – eine riesige Herausforderung warten. Sportlich und organisatorisch. Dieser würde sich der NFV aber gerne stellen, betont Präsident Günter Distelrath in einer Pressemitteilung: „Wir müssen darauf achten, dass kein Verein und keine Mannschaft überfordert wird.“ Deshalb werde es hinsichtlich der Planung der Saison keine Denkverbote geben. Mit anderen Worten: Eine konstruktive Mitgestaltung seitens der Vereine ist ausdrücklich erwünscht. So wird schon jetzt darüber nachgedacht, die kommende Serie bis zum Beginn der Sommerferien am 22. Juli 2021 zu verlängern. Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen wird den hiesigen Fußball noch lange begleiten.