Mit der heutigen Leistung des SV Atlas Delmenhorst war das Trainerduo Key Riebau und Malte Müller nicht zufrieden. (INGO MÖLLERS)

Barsinghausen. „Der Kopf ist leer, die Beine werden langsamer“, sagte Atlas-Trainer Key Riebau nach der hochverdienten 1:3 (0:1)-Niederlage des SV Atlas Delmenhorst beim 1. FC Germania Langreder-Egestorf. In der Tat zeigte der SVA eine ganz schwache Vorstellung und knüpfte an die Leistung aus dem Debakel gegen den FC Hagen/Uthlede nahtlos an. Dementsprechend bedient war Manager Bastian Fuhrken, der nach dem Spiel im Kreis zur Mannschaft sprach: „Ich habe gesagt, dass sich jeder hinterfragen muss. Das ist zu wenig, um oben zu bleiben.“

Vor nur 150 Zuschauern, davon mehr als die Hälfte aus Delmenhorst, kamen die Gäste relativ gut ins Spiel und hätten in der 13. Minute nach einem Foulspiel an Tom Schmidt durchaus einen Elfmeter kriegen können. Aber die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Danach rissen die Gastgeber das Spiel mehr und mehr an sich, während sich bei Atlas Fehlpass an Fehlpass reihte. Nach rund einer halben Stunde traf dann Lennart Novotny zur verdienten 1:0-Führung, weil die Delmenhorster die Kugel nach einem Eckball nicht verteidigt bekamen (27.). „Die Ecke müssen wir besser klären, sie hat unsere gute Anfangsphase kaputt gemacht“, meinte Riebau.

Nach dem Rückstand wirkte der SVA zunehmend verunsichert. „Wir haben einfache Fehler gemacht, hinten schlecht verteidigt und vorne zu harmlos agiert“, fasste Mittelfeldspieler Musa Karli die Partie zusammen, die aus Atlas-Sicht auch nach dem Seitenwechsel nicht besser wurde.

Zu wenig Galligkeit

Im Gegenteil: Nach einer Minute hätte Gean Rodrigo Baumgratz auf 2:0 erhöhen können. Doch Florian Urbainski parierte glänzend – zuvor ließ sich Karlis Plendiskis an der Torauslinie düpieren (46.). In der Folge bemühte sich der Tabellenzweite zwar, fand spielerisch gegen die sehr kompakte Egestorfer Defensive aber überhaupt keine Lösungen. „Wir haben es nicht ins letzte Drittel geschafft. Es ist schwer zu sagen, woran das liegt. Wir spielen immer mit verschiedenen Aufstellungen und können uns nicht wirklich einspielen“, versuchte Karli zu erklären. Die Vorentscheidung fiel in der 61. Minute, als gleich drei Blau-Gelbe im Mittelfeld nicht überzeugend genug in einen Zweikampf gingen und die Hintermannschaft auf Abseits spekulierte. Die Fahne blieb jedoch unten, sodass Novotny freie Bahn hatte und vor Urbainski eiskalt blieb – 2:0.

Atlas war nun völlig von der Rolle und konnte sich bei seinem Schlussmann bedanken, der sein Team gleich zweimal binnen drei Minuten durch starke Paraden im Spiel hielt (67./70.). Der erste Torschuss der Gäste ließ übrigens 76 Minuten lang auf sich warten, als Marek Janssen es mal aus der Distanz probierte – kein Problem für den Germania-Torwart. Weil die Hausherren das Spiel jedoch nicht frühzeitig entschieden hatten, wurde es kurz vor Schluss tatsächlich doch noch spannend. Denn Devin Isik erzielte nach schöner Flanke von Oliver Rauh den überraschenden 1:2-Anschlusstreffer per Kopf (89.).

Die neu geschöpfte Hoffnung der Atlas-Anhänger währte allerdings keine zwei Minuten. Nach einem Ballverlust von Kapitän Nick Köster bedankte sich Nico Berg und bezwang in Urbainski, den einzigen Delmenhorster in Normalform – 3:1 (90.). „Mir hat heute einfach die Galligkeit gefehlt. Nach vorne waren wir zu ungefährlich. Wir hatten kaum Abschlüsse, obwohl der Trainer seit Wochen fordert, es aus der Distanz zu versuchen“, ärgerte sich Fuhrken und fuhr fort: „So bleiben wir nicht auf Platz zwei.“ Riebau ergänzte: „Die Niederlage ist verdient, es hätte auch höher ausgehen können.“

Trotz der Pleite fand der Coach aber auch lobende Worte für seine Mannschaft: „Ich will gar nicht so sehr auf diesem Spiel rumhacken. Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt und sind sehr stolz, dass wir schon so viele Punkte haben und so weit oben stehen. Ich möchte betonen, dass das die gleiche Truppe ist – mit drei Verstärkungen aus der Landesliga und einer aus der Regionalliga –, die in der letzten Saison drei Spieltage vor Schluss im Abstiegskampf gesteckt hat.“

Nun spielt der SVA sensationell um den Aufstieg, bleibt weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz und könnte das insgesamt starke Jahr mit einem Heimsieg gegen den MTV Celle am kommenden Sonnabend abrunden. Laut Fuhrken steht diese Partie jedoch stark auf der Kippe. Sollte es ausfallen, wäre bei Atlas aber wohl niemand wirklich böse drum, denn die Winterpause käme nach einer anstrengenden ersten Saisonhälfte wie gerufen, um in der Rückrunde mit frischen Kräften wieder neu angreifen zu können.