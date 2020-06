Dimitrios Ferfelis (vorne, hier im Trikot von Wormatia Worms) will dem SV Atlas dabei helfen, sich in der Regionalliga zu etablieren. (Silas Stein/dpa)

Der SV Atlas Delmenhorst bastelt weiter an seinem Kader für die Fußball-Regionalliga, in die das Team bekanntlich sehr wahrscheinlich aufsteigt. Die neueste Verpflichtung trägt einen Namen, der in der Stadt alles andere als unbekannt ist. Dimitrios Ferfelis kommt vom FC Gießen aus der Regionalliga Südwest. Wie der SVA mitteilte, löste der 27-jährige Deutsch-Grieche am Montag seinen Vertrag bei den Hessen auf. Er unterschreibt bei Atlas gleich für drei Jahre.

Damit kehrt Ferfelis in seine Heimatstadt zurück. Bis zu seinem 14. Lebensjahr spielte er in Delmenhorst für den TuS Hasbergen, Delmenhorster TB und TuS Heidkrug. Bis zur U19 lief Ferfelis dann für den SV Werder Bremen auf. Im Herrenbereich kamen verschiedene Stationen hinzu, bei denen der 1,94 Meter große Angreifer jede Menge Erfahrung sammelte, teilweise auch im Ausland. Er war für den TuS Koblenz, PEC Zwolle (Niederlande), PAS Giannina, PAS Lamia (beide Griechenland), FSV Zwickau, Wormatia Worms und zuletzt Gießen aktiv.

„Ich freue mich, wieder hier zu sein und für meine Stadt zu spielen, und möchte mich bei Bastian Fuhrken und Herrn Engelbart für die guten Gespräche bedanken. Auf die positiv verrückten Fans bin ich sehr gespannt und hoffe auf eine geile Zeit. Mein Ziel ist es, sich mit dem Verein erst mal in der Regionalliga zu etablieren“, sagte Ferfelis.

Für Trainer Key Riebau bietet Ferfelis ein überzeugendes Gesamtpaket: „Dimi ist ein wuchtiger Spieler mit starker Präsenz, der weiß, was im Strafraum zu tun ist, und auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. Er wird mit seiner Professionalität dazu beitragen, unsere Mannschaft auf die nächste Stufe zu heben. Dass Bastian Fuhrken es geschafft hat, einen Spieler mit solchen Qualitäten zu holen, ist ein Zeichen für die tolle Arbeit des SV Atlas in den vergangenen Jahren.“

In der Tat ist die Verpflichtung von Ferfelis nicht zuletzt der Hartnäckigkeit des Sportlichen Leiters zu verdanken. „Schon vor zwei Jahren habe ich Kontakt zu Dimi aufgenommen, diesen immer aufrechterhalten und jetzt hat es endlich geklappt. Die besten Delmenhorster Jungs in unserem Trikot zu sehen, ist unser erklärtes Ziel. Durch diesen Transfer wird einem bewusst, was in den letzten Jahren entstanden ist. Dimi kann jetzt Emotionen und Leidenschaft in seiner Heimat unter Beweis stellen“, sagte Bastian Fuhrken.