Die personelle Situation ist beim SV Atlas aufgrund der Corona-Fälle angespannt. Die Partie gegen die U23 des VfL Wolfsburg kann verlegt werden, sobald ein Nachholtermin feststeht. (INGO MÖLLERS)

Der Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst wird nahezu sicher auch die Partie gegen die U23 des VfL Wolfsburg nicht wie geplant bestreiten. Das Spiel ist eigentlich für den kommenden Sonnabend angesetzt, soll aber verlegt werden. „Wir müssen uns mit Wolfsburg noch auf einen Nachholtermin einigen“, erklärte Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA, auf Nachfrage. Wenn der feststeht, kann die Begegnung offiziell verschoben werden. Die Blau-Gelben haben aufgrund der Corona-Fälle im Team mit argen personellen Problemen zu kämpfen. Bei einer zweiten Testreihe wurden in der vergangenen Woche zwei weitere Spieler positiv getestet, deren Ergebnis beim ersten Mal noch negativ gewesen war. Sie befinden sich entsprechend in Quarantäne. Andere Akteure kehren erst im Laufe dieser Woche zurück. Nach aktuellem Stand kann die Mannschaft am 6. November erstmals wieder in voller Stärke trainieren. Am Sonnabend stünde gegen die Wolfsburger keine schlagkräftige Truppe zur Verfügung, sagte Bastian Fuhrken. Dass Atlas das Duell daher gerne verlegen möchte, könne der VfL auch nachvollziehen. Im Februar gibt es vier mögliche Nachholtermine. Fuhrken rechnet damit, dass die Partien gegen Wolfsburg und den VfB Oldenburg dann über die Bühne gehen. Das Spiel beim SSV Jeddeloh wird derweil wohl noch in diesem Jahr stattfinden.