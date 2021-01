Wenn Mustafa Azadzoy nach Deutschland zurückkehrt, könnte das Stadion an der Düsternortstraße seine neue Heimat werden. (Ingo Möllers)

Trat/Thailand. Nachdenklich saß Mustafa Azadzoy in den zurückliegenden Tagen in seinem Hotelzimmer in der thailändischen Provinz Trat und machte sich Gedanken über seine Zukunft. Schon seit vier Jahren ist der Delmenhorster nun als Profifußballer in der ersten thailändischen Liga aktiv. Doch spätestens in zwei Jahren soll sein thailändisches Abenteuer zu Ende gehen. „Ich will nicht sagen, dass ich unglücklich bin. Im Gegenteil: Ich bin sehr dankbar. Aber ich vermisse meine Familie und Freunde in Deutschland schon sehr“, betont der 28-Jährige.

Kampf gegen den Abstieg

Aktuell steckt Azadzoy mit seinem Team Trat FC in der Thai League 1 im Abstiegskampf. Nur drei Siege aus 16 Spielen bedeuten Platz 15 und sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Ich bin mir sicher, dass wir das noch aufholen werden“, sagt der Spielmacher, der auf transfermarkt.de mit einem Marktwert von 300.000 Euro gelistet wird. Beim Trat FC ist Azadzoy absoluter Stammspieler auf der Zehn und erzielte bislang drei Tore in acht Begegnungen, davon zwei – das ist ungewöhnlich für ihn – mit dem Kopf. „Dass ich meine Kopfball-Schwäche ausbalancieren konnte, freut mich natürlich“, meint Azadzoy.

Vor allem zu Hause im Trat Province Stadium läuft es überhaupt nicht rund. Nur ein mageres Pünktchen holte das Team aus acht Partien. „Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Eigentlich haben wir eine starke Truppe und wir kämpfen, kämpfen, kämpfen, doch irgendwie kommen wir da unten nicht raus“, sagt der Spielmacher. Sinnbildlich für die Spielzeit ist ein Heimspiel im Dezember vergangenen Jahres gegen Nakhon Ratchasima gewesen, als die Azadzoy-Elf trotz einer 3:0-Führung noch 3:4 verloren und gleich drei Rote Karten gesehen hat. „Normalerweise musst du das Ding runterschaukeln, aber wir haben sehr dumme Platzverweise bekommen. Vor allem der zweite hat uns das Genick gebrochen. Nach diesem Spiel war beim Training dann auch nur noch laufen, laufen, laufen angesagt. Wir haben die ganze Woche bis aufs Abschlusstraining keinen Ball gesehen“, erinnert sich Azadzoy, der in den vergangenen Monaten trotz der Corona-Pandemie vor mehreren Tausend Fans gespielt hat.

Doch damit ist nun Schluss: Vor ein paar Tagen wurde die Saison wegen Corona gestoppt. Dabei hatte das Land das Virus lange Zeit gut im Griff gehabt. „In den vergangenen Monaten ist es aber leider wieder schlimmer geworden. Nun hat die Regierung Angst, und Geisterspiele kommen hier offensichtlich nicht in Frage“, berichtet der Delmenhorster.

Für ihn bedeutet der Stopp der Saison aber auch etwas weniger Stress. Zwar trainiert die Mannschaft weiterhin jeden Tag – montags und dienstags stehen zwei Einheiten auf dem Programm –, doch der sehr hohe Aufwand an den Spieltagen entfällt für ihn vorerst. Seit Corona müssen Azadzoy und seine Mannschaftskollegen nämlich auf das Fliegen zu Auswärtsspielen verzichten, denn der Flughafen in Trat ist gesperrt. „Wir reisen immer zwei Tage vor den Spielen mit dem Bus an und werden extrem abgeschottet“, erklärt Azadzoy. Wenn es dann mal Richtung Norden geht, zum Beispiel zum Ligakonkurrenten Chiangrai, sitzt der Delmenhorster 17 bis 18 Stunden im Bus. „Davon müssen wir uns dann auch erst einmal einen Tag erholen“, lacht Azadzoy, der die ewig langen Fahrten mit Serien schauen auf Netflix verbringt. „Aber ich bin sicher nicht der Einzige, der das durchmacht. Das bringt der Job momentan halt mit sich“, betont der ehemalige Spieler des TB Uphusen.

SV Atlas erste Option

Zum Trat FC wechselte Azadzoy erst im Herbst letzten Jahres – mitten in der Saison – und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer. In der Stadt mit 230.000 Einwohnern lebt er in einer Hotel-Residenz. Zudem habe er vom Klub ein Auto erhalten. „Ich habe alles vom Verein gestellt bekommen. Dass ich im Hotel schlafe, ist okay für mich“, sagt Azadzoy, der sich in den vergangenen Monaten aber durchaus auch einen Vereinswechsel innerhalb Asiens hätte vorstellen können. Genügend Angebote habe er auch erhalten, zum Beispiel von Klubs aus Malaysia und Indien sowie einem stärkeren Erstligisten aus Thailand. „Trat wollte mich in der aktuellen Situation aber nicht gehen lassen“, erklärt er und ergänzt: „In erster Linie ist es mir wichtig, erste Liga zu spielen, und das tue ich hier.“

Wie seine Zukunft aussehen wird, kann er wegen Corona kaum absehen. „Ich kann mir vorstellen, das Ganze hier in Thailand noch ein bis zwei Jahre durchzuziehen. Aber bald möchte ich dann auch wieder in Deutschland spielen“, betont Azadzoy. Auf die Frage, ob er sich als Delmenhorster einen Wechsel zum Regionalligisten SV Atlas vorstellen könnte, antwortete er: „Auf jeden Fall. Atlas wäre meine erste Adresse, ich stehe auch immer wieder mit Bastian Fuhrken in Kontakt und komme sehr gut mit ihm klar.“ Dass er mit einem möglichen Wechsel in die Regionalliga finanzielle Einbußen einstecken müsste, spielt für ihn keine große Rolle: „In erster Linie würde ich wegen meiner Familie zurück nach Deutschland kommen.“ Das Niveau in der ersten thailändischen Liga vergleicht Azadzoy mit dem eines guten deutschen Drittliga-Teams – es würde also allemal passen, um bald wieder in seine Heimat Delmenhorst zurückzukehren.