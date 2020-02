Trainer Key Riebau (rechts) will mit dem SV Atlas auch gegen Uphusen ungeschlagen bleiben. (FR)

Vier Punkte aus zwei Partien hat der SV Atlas Delmenhorst nach der Winterpause in der Fußball-Oberliga Niedersachsen geholt und damit einen guten Start in das Pflichtspieljahr 2020 erwischt. „Es war wichtig nach den beiden Niederlagen zum Ende des vergangenen Jahres, dass wir defensiv wieder gefestigter waren in den Spielen“, sagt Coach Key Riebau. Nach 17 Begegnungen ohne Pleite zum Saisonstart verloren die Blau-Gelben hintereinander 0:3 gegen den FC Hagen/Uthlede und 1:3 gegen Germania Egestorf-Langreder, bevor es in die Pause ging. Nun siegten sie gegen Armina Hannover mit 2:1 und teilten bei Lupo Martini Wolfsburg die Punkte (1:1). Am Sonntag, so denn das Wetter mitspielt, trifft die Riebau-Elf auf den TB Uphusen. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr im Düsternortstadion. Atlas will mit dem dritten ungeschlagenen Spiel in Folge eine Serie aufbauen.

So richtig wissen die Delmenhorster nicht, was auf sie zukommt. Uphusen hat noch kein Pflichtspiel im Jahr 2020 absolviert, einige neue Spieler hinzubekommen und zudem mit Achim Hollerieth einen Coach, der erst im Laufe der Hinrunde das Ruder übernommen und jetzt in der Winterpause einige neue Dinge einstudiert hat. „Uphusen ist schon eine gewisse Unbekannte. Sie haben in den Testspielen variiert, es ist nicht vorherzusagen, wer spielt und in welchem System genau“, meint Riebau.

In der Hinrunde hatte Uphusen vor allem offensiv Probleme, kein Team der Liga traf bislang seltener. Unter anderem kamen deshalb mit Pedro Güthermann und Abdullah Dogan zwei Spieler, die beide bei Werder Bremen in der Jugend ausgebildet wurden und jeweils Regionalligaerfahrung im Herrenbereich haben. „Man hat in den Testspielen schon gesehen, dass Uphusen offensives Potenzial hat“, meint Riebau. Hollerieth hat angekündigt, dass der TBU künftig früher attackieren will. In der Hinrunde trat der TBU oft abwartend auf. Der Spielweise war es bis dato geschuldet, dass mit Beteiligung der Uphuser im Schnitt am wenigsten Tore pro Partie gefallen sind. Nur drei Teams haben weniger Gegentreffer kassiert bislang, darunter der SV Atlas.

Die Blau-Gelben ihrerseits wollen aus der gefestigten Defensive nach und nach offensiver werden. „Wir wollen es dem Gegner schwierig machen, gegen uns klare Torchancen zu bekommen. Die beiden Gegentreffer gegen Hannover und Wolfsburg waren unsere eigenen Fehler und lagen nicht daran, dass sich der Gegner durchkombiniert hat. Mit der defensiven Gesamtausrichtung bin ich daher zufrieden. Wir wollen jetzt versuchen, offensiv mehr Chancen herauszuspielen, auch wenn wir in den Spielen bisher mehr Tore hätten erzielen können und müssen. Die Jungs gehen dabei gut in die Partien, halten Tempo und Intensität 90 Minuten hoch und zeigen auch die Bereitschaft, sich in die Bälle reinzuwerfen“, berichtet Riebau.