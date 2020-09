Dimitrios Ferfelis erzielte das 1:0 für Atlas. Am Ende drehte Hannover die Partie aber noch. (Joachim Sielski)

Es war bitter, es war ärgerlich, es war unnötig – und es war auch nicht verdient. Doch all dies brachte den Fußballern des SV Atlas Delmenhorst am Ende gar nichts. Trotz einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung musste sich der Regionalliga-Aufsteiger zum Saisonauftakt bei der Zweitvertretung von Hannover 96 aufgrund zweier später Gegentore noch mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Der Neuling hat damit sein erstes Lehrgeld gezahlt.

Auf diese Zahlung hätten die Blau-Gelben natürlich liebend gerne verzichtet. Und nach der Partie stellte sich ein Stück weit die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass sie überhaupt zahlen mussten. Denn eigentlich hatte es für die Delmenhorster lange Zeit richtig gut ausgesehen, sogar so gut, dass ein Sieg möglich schien. Vor allem in der ersten Halbzeit bot Atlas eine starke Leistung und lag zur Pause durch einen Treffer von Dimitrios Ferfelis (37.) absolut verdient in Führung. Und nach dem Seitenwechsel war es nun nicht unbedingt einem riesigen Druck der Gastgeber geschuldet, dass die Partie noch kippte. Doch dazu später mehr.

Bei Key Riebau herrschte nach dem Abpfiff verständlicherweise Frust. „So schnell nach dem Spiel sitzt der Stachel erst mal tief, weil man sich nicht belohnt hat für einen vernünftigen Auftritt, weil man so viele vernünftige Sachen herausgespielt hat und so viel, was wir besprochen haben, umgesetzt hat. Das ist dann einfach ärgerlich, dass am Ende die null Punkte stehen“, sagte der Atlas-Trainer. Trotz der bitteren Niederlage richtete er den Blick aber auch schon wieder ein bisschen nach vorne. „Es geht darum, dass wir heute gezeigt haben, dass wir in der Regionalliga bestehen können, gut spielen können und uns viele Torchancen erarbeiten können. Das sind jetzt Sachen, die wir aufarbeiten, und bei denen wir versuchen, uns Stück für Stück zu verbessern“, erklärte Riebau und fügte später hinzu: „Die Jungs werden sich belohnen.“

Der Coach setzte in der Dreierkette vor Torhüter Florian Urbainski auf Karlis Plendiskis, Kostadin Velkov und Flodyn Baloki. Auf den Außenpositionen agierten Philipp Eggersglüß und Julian Harings. Kapitän Nick Köster lief als alleiniger Sechser auf, davor spielten Olivér Schindler und Marek Janssen. Im Angriff wirbelten Dimitrios Ferfelis und Samuel Adeniran. In Florian Stütz und Musa Karli musste Riebau auf zwei erfahrene Kräfte verzichten.

Der Atlas-Trainer hatte im Vorfeld erwartet, dass Hannover die Spielkontrolle übernehmen möchte. Damit sollte er zunächst auch recht behalten. Die 96-Reserve wollte das Spiel aufbauen, brachte in der Anfangsphase jedoch noch keine nennenswerten Offensivaktionen zustande. Die erste gute Chance gehörte den Gästen, die schnell auf Augenhöhe agierten. Nach einem Pass von Harings zog der insgesamt sehr auffällige Adeniran in die Mitte und schloss ab. Seinen ordentlichen Schuss parierte Hannovers Keeper Marlon Sündermann (5.). Auch an der nächsten gefährlichen Aktion war der US-Amerikaner direkt beteiligt. Er setzte Janssen in Szene, dessen Versuch aus vielversprechender Position wurde jedoch noch abgeblockt (13.).

Nach einer Viertelstunde erhöhte Hannover den Druck und hatte seinerseits zwei gute Möglichkeiten durch Daniel Eidtner (16./17.). Wer nun dachte, dass das Team von Trainer Christoph Dabrowski den SVA hinten einschnüren würde, sah sich jedoch getäuscht. Stattdessen wurde Atlas aktiver und stellte für den weiteren Verlauf der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft mit einem deutlichen Chancenplus. Zunächst forderten die Delmestädter nach einem vermeintlichen Foul an Ferfelis einen Elfmeter, Schiedsrichter Kevin Behrens sah das aber anders (20.). Danach legte das Sturmduo Ferfelis/Adeniran in Zusammenarbeit mit Janssen so richtig los. Die drei behaupteten sich immer wieder gegen die 96-Verteidiger, machten das Spiel schnell und brachten Hannover so mehrfach in die Bredouille. Meistens ging es dabei über die linke Angriffsseite.

Verdiente Führung durch Ferfelis

Janssen traf aus guter Position den Ball nicht richtig (22.), sechs Minuten später wurde sein Schuss gerade noch abgegrätscht. Bei Adeniran war einmal der Winkel zu spitz (30.), dann wurde sein Versuch von Sündermann an die Latte gelenkt (35.). Die Führung für die Blau-Gelben lag nun nicht nur in der Luft, sondern war eigentlich schon überfällig. Zwei Minuten später durften sie dann auch jubeln. Sündermann ließ einen Schuss von Adeniran nur abklatschen, im Nachsetzen drückte Ferfelis den Ball über die Linie (37.). Der einzige Vorwurf, den man den Riebau-Mannen machen konnte, war, dass sie lediglich eine ihrer vielen Möglichkeiten genutzt hatten.

Von den Platzherren, bei denen Ex-Werder-Profi Christian Schulz in der Abwehr auflief, musste in der zweiten Hälfte wesentlich mehr kommen. Wenig überraschend hatten sie nach dem Seitenwechsel auch viel mehr Ballbesitz und versuchten, die Atlas-Defensive zu überwinden – erst mal allerdings erfolglos. Den ersten Aufreger des zweiten Durchgangs gab es derweil wieder auf der Gegenseite. Nach einem feinen Zuspiel von Ferfelis lief Adeniran aufs Tor zu. Sündermann kam aus seinem Kasten geeilt und traf dabei auf den Atlas-Stürmer, der aus dem Tritt kam. Die Chance war vorüber, der Weg zum Tor wäre frei gewesen – eine äußerst strittige Szene. Der Unparteiische zückte nur die Gelbe Karte, was bei der Atlas-Bank gar nicht gut ankam (54.).

Hannover hatte in der Folge weiter mehr vom Spiel, erzeugte aber immer noch nicht den ganz großen Druck in Form von Torchancen. Der Ausgleich in der 77. Minute hatte sich daher nicht wirklich angedeutet. Und er war absolut vermeidbar. Moussa Doumbouya schoss weder hart noch platziert, doch der Ball rutschte Florian Urbainski durch – ein klarer Torwartfehler. Atlas hatte danach zwei Möglichkeiten zur Antwort. Adeniran verfehlte den Kasten aus rund 14 Metern (81.), Janssen scheiterte aus kurzer Distanz an Sündermann (83.). Nur zwei Minuten später wurde es dann richtig bitter. Pascal Schmedemann flankte von links in den Strafraum und fand Eunsa Jeong, der zum 2:1 für Hannover vollendete.

„In der zweiten Halbzeit haben sicherlich ein bisschen die Körner gefehlt. Hannover hat dann natürlich auch ein bisschen schneller und direkter gespielt“, analysierte Key Riebau. Trotzdem „wird noch durchdringen, dass die Jungs einen wahnsinnig guten Job gemacht haben“, zeigte er sich nach dem Schlusspfiff zuversichtlich. Weiter geht es für Atlas – anders als ursprünglich vorgesehen – bereits am kommenden Sonnabend gegen die nächste Profi-Reserve. Ab 14 Uhr steigt auf Platz elf am Weserstadion die Partie gegen Werder II. Das Duell wurde auf Wunsch der Bremer vorverlegt.