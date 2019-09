Am sechsten Spieltag hatte der SV Baris Delmenhorst einmal eine Ausnahme gemacht. Bei der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Abbehausen gab es für die Verhältnisse des Teams von der Lerchenstraße ziemlich wenige Tore zu bestaunen. Eine Woche später sah das nun wieder ganz anders aus. Baris lieferte wieder ein Torfestival – mit glücklichem Ausgang. Das Team von Önder Caki behielt beim Schlusslicht SV Ofenerdiek mit 4:3 (2:2) die Oberhand.

Eine Schwäche des SVB offenbarte sich aber auch dieses Mal wieder. Die Delmenhorster gerieten erneut früh in Rückstand. In der dritten Minute, um genau zu sein. Christoph-Fabrice Schmidt verpasste den Caki-Schützlingen eine kalte Dusche. Die ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Nur sechs Zeigerumdrehungen später markierte Dennis Kuhn mit einer schönen Einzelleistung den Ausgleich. Schön war laut Caki aber auch das herausgespielte 2:1 für Ofenerdiek (15.). Für den 2:2-Pausenstand sorgte Mikael Blümel, der sich durch die Mitte tankte und SVO-Schlussmann Lukas Lange überwand (30.).

Die große Chance zur ersten Baris-Führung vergab Cumali Tuner, der einen Elfmeter verschoss. Dennis Kuhn war gefoult worden. Letztlich war der Fehlschuss aber problemlos zu verschmerzen, denn nach der anschließenden Ecke war Blümel zur Stelle und erzielte das 3:2 (57.). Eine knappe Viertelstunde später hatte sich das mit der Führung aber schon wieder erledigt. Jannik Brandt glich aus (71.). Doch dabei sollte es immer noch nicht bleiben. Die Gäste waren noch mal erfolgreich – erneut durch Blümel, der bei seinem Elfmeter aber etwas Glück hatte, denn sein Versuch landete am Pfosten und prallte von dort an Lange ab, der den Ball so ins Tor ablenkte (86.).

Caki war nach dem Abpfiff einfach nur froh, die drei Zähler eingesammelt zu haben. „Es war ein schlechtes Spiel von beiden Seiten“, urteilte der SVB-Coach. Natürlich wäre es schön, wenn seine Mannschaft den Sieg mal souveräner eintüten würde, doch letztlich zähle, die Punkte zu holen. „Jetzt können wir uns auf das Derby freuen“, meinte Caki mit Blick auf das Delmenhorster Duell gegen den SV Tur Abdin am kommenden Sonntag.