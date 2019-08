Letztlich behielten Abdou Khadim Dieng (links) und der SV Baris gegen den FC Hude mit Jeremias Holtorp die Oberhand. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Zwischen dem SV Baris Delmenhorst und dem FC Hude hat es in der Vergangenheit viele hitzige Fußball-Duelle gegeben, auch abgebrochen werden musste eine Partie zwischen beiden Teams vor wenigen Jahren mal. Dieses Mal blieb es über weite Strecken ruhig auf dem Feld, lediglich zwei Gelbe Karten gab es in dem fairen Bezirksligaspiel, das der SV Baris mit 3:2 (2:2) gewann, obwohl er bereits nach elf Minuten mit 0:2 zurücklag. „Wegen der hitzigen Vorgeschichte wollten wir sehr ruhig bleiben. Zu Anfang war es wohl zu viel Ruhe“, meinte Baris-Coach Önder Caki. Bis auf den laut Caki „verpennten Start“ habe es seine Mannschaft gut gemacht. „Kompliment an die Jungs“, sagte der Fußballlehrer. Ein solches Lob hatte auch Lars Möhlenbrock für die Delmenhorster übrig. „Die Sonne hat eine große Rolle gespielt, bei uns waren fünf, sechs Mann schon vor der Halbzeit platt, bei Baris nicht. Respekt an den Gegner dafür“, sagte der FCH-Coach. Seinen Mannen wollte er keinen großen Vorwurf machen, vermutete jedoch eine unzureichende Vorbereitung auf die Partie, so könnte der ein oder andere zu wenig getrunken haben.

Baris hat den längeren Atem

Auf dem Platz erwischten die Gäste einen Start nach Maß. Nachdem Dennis Kuhn für die Hausherren einen erfolgversprechenden Angriff mit einem ungenauen Querpass beendet hatte, zeigte Mohamed Alawie seine fußballerischen Fähigkeiten. Er nahm einen Pass von Nils Sandau auf dem linken Flügel an, zog mühelos innen an Mert Tunc vorbei und zirkelte das Leder aus gut 16 Metern hoch ins lange Eck zum 1:0 für Hude (9.).

Nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhten die Gäste auf 2:0: Ingmar Peters steckte auf Maik Spohler durch, dem gleich drei Baris-Akteure lediglich Begleitschutz gaben. Orhan-Can Karakaya im Kasten bekam zwar noch seine Hand an den Ball, dennoch ging dieser ins Netz (11.). „Das haben wir ganz schlecht verteidigt“, meinte Caki.

Seine Mannen fanden in der Folgezeit aber besser in die Partie. Nach einem starken Pass von Tayfun Kurt stand Shewket Barakat Osef frei vor Schlussmann Timo Hertlein. Der Ball trumpfte auf, sodass ein Lupfer ins Netz gut möglich gewesen wäre. Doch der Delmenhorster spielte diesen zu lasch genau in die Arme des Hude-Schlussmanns (22.). Die Kräfte der Gäste schwanden nun bereits, sie kamen nicht mehr in die Zweikämpfe. Baris übernahm immer mehr die Kontrolle. Zunächst scheiterte Mergim Bajqinovci noch aus guter Position (30.), kurz darauf markiert er jedoch den Anschlusstreffer nach einem Querschläger – 1:2 (32.). Sein Team blieb nun am Drücker. Mert Caki erhielt den Ball aus dem Gewühl heraus und traf mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:2 (38.). Mikael Blümel aus der Distanz (43.) und Kuhn freistehend (45.+3) hätten die Partie schon vor der Pause komplett drehen können.

Möhlenbrock brachte zur Pause zwei neue Kräfte und stellte auf die gewohnte Dreierkette um. Das funktionierte auch, und die Gäste kamen zu Möglichkeiten. Nach einem schönen Flügellauf bediente Sirus Timouri mit einem starken Flanke Dominic Brumund, doch dieser köpfte freistehend aus kurzer Distanz klar drüber (47.). „Wir hätten unsere Chancen nach der Pause nutzen müssen. Wir haben es später nicht mehr geschafft, sauber herauszuspielen“, meinte Möhlenbrock. Ein Treffer gelang im zweiten Durchgang nur noch Blümel. Mert Caki schickte ihn mit einem starken Pass in den Lauf. Blümel behauptete sich gegen Timouri und spitzelte das Leder an Hertlein vorbei zum 3:2 (66.). Hude hatte noch ein paar im Ansatz gute Chancen, doch einmal schloss Alawie aus spitzen Winkel ab, anstatt querzulegen (69.), einmal legte er mustergültig zurück, doch Baris-Verteidiger Abdou Khadim Dieng bekam gerade noch die Fußspitze vor dem einschussbereiten Ole Schöneboom an den Ball (78.). Die größte Möglichkeit auf den Ausgleich besaß Alawie, als er frei vor Karakaya das Leder links neben den Kasten setzte (84.). Unnötige Hektik kam nur einmal auf: In der 86. Minute schoss Kuhn den Ball weg, obwohl bereits Abseits gepfiffen war. Hertlein rannte beim Herauslaufen in den Baris-Stürmer hinein. Torben Hellemann zog den am Boden liegenden Kuhn hoch, woraufhin dieser nachtrat. Schiedsrichter Leon Kiesler zeigte Kuhn jedoch nur Gelb und dem anderen Beteiligten keine Karte. Wenn Kuhn und der Torwart beide vom Platz fliegen, kann man sich nicht beschweren“, bewertete Caki die Szene. Die Gemüter auf dem Rasen beruhigten sich jedoch schnell wieder, sodass es keine weiteren unschönen Szenen mehr gab. Baris hat nun sieben Zähler auf dem Konto und steht damit im vorderen Drittel. Hude hat nur vier Punkte auf der Habenseite und bleibt im unteren Mittelfeld.