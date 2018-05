Jannik Wallner (weiß) und der VfL Wildeshausen trennten sich leistungsgerecht mit 3:3 von Mert Tunc und dem SV Baris Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Sechs Minuten Spielzeit, drei Ballkontakte und ein Tor: Das ist die Bilanz von Ümit Igde in der Fußball-Bezirksliga. Der normalerweise für die zweite oder dritte Mannschaft des SV Baris Delmenhorst in der zweiten beziehungsweise vierten Kreisklasse auflaufende Igde markierte in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich gegen den VfL Wildeshausen. Damit belohnten sich die Delmenhorster für ihren großen kämpferischen Einsatz. Zur Halbzeit lag die Elf von Trainer Önder Caki mit 1:2 zurück. „Wir wollten das Spiel auf keinen Fall verlieren und das hat man auch gesehen. Das Unentschieden war verdient“, meinte Caki. Sein Gegenüber Marcel Bragula stimmte zu. „Baris hat hochverdient den Punkt geholt. Was wir hier gemacht haben, hatte mit Fußball nichts zu tun. Technisch nicht, taktisch nicht und kämpferisch nicht“, ärgerte sich der VfL-Coach über den Auftritt seiner Mannen.

Dabei erwischten die Krandelkicker den deutlich besseren Start. Immer wieder pressten sie auf die neu formierte Baris-Defensive, die sich kaum befreien konnte und nicht aus der eigenen Hälfte kam. Schon am gegnerischen Strafraum griffen die Wildeshauser an, provozierten Ballverluste. „Wir wollten das am Anfang noch spielerisch lösen“, erklärte Caki. Doch das klappte nicht. Bereits nach fünf Minuten prüfte Sascha Görke nach einem Ballgewinn Orhan-Can Karakaya mit einem Flachschuss, den dieser zur Ecke abwehrte.

Nach zehn Minuten war es dann jedoch geschehen. Wieder pressten die Wildeshauser, dieses Mal bekamen sie so einen Einwurf in Höhe des 16-Meter-Raumes. Jannik Wallner schleuderte den Ball auf den als Mittelstürmer aufgebotenen Torben Schütte, der auf Görke verlängerte, der am zweiten Pfosten frei stehend zum 1:0 für die Gäste einnickte. „Bis dahin war es gut, dann dachten die Jungs, dass es von alleine geht“, monierte Bragula. In der Folge ließ die Intensität der Krandelkicker nach und Baris fand besser ins Spiel. Vor allem Cuma Caliskan im zentralen Mittelfeld sorgte für Struktur und zeigte seine technischen Fertigkeiten, indem er kaum einen Ball verlor und das Spielgerät dabei klug verteilte.

Ungewöhnliche Tore

Es dauerte einige Minuten, bis die Delmenhorster in den Gäste-Strafraum vordrangen. Unverhofft segelte dort eine zu kurze Kopfball-Abwehr nach einem Einwurf auf Shewket Barakt Osef zu. Dieser nahm das Leder artistisch per Fallrückzieher und bugsierte es in einem hohen Bogen über VfL-Keeper Felix Dittrich zum 1:1 ins Netz (20.) – ein Traumtor. Der Jubel der Heimelf währte jedoch nicht lang. Nur drei Minuten später flankte Schütte nach Eberle-Pass fast von der Grundlinie ins Tor. Sein abgerutschter Versuch senkte sich hinter Karakaya zum 1:2 (23.) in die Maschen. Der Wildeshauser Timo-Andre Höfken traf kurz darauf mit einem Distanzschuss nur die Latte, Sebastian Bröcker scheiterte im Eins-gegen-eins am Baris-Schlussmann, kurz vor der Pause prüfte Sinan Özutemiz den VfL-Torwart mit einem Distanzschuss.

Die zweite Hälfte begann verhalten, bis der starke Schütte einen Steilpass geschickt gegen Sinan Uygun abschirmte, das Gleichgewicht hielt und mit viel Übersicht auf Bröcker querlegte, der nur noch ins leere Tor vollenden musste – 3:1 (55.). Wer nun dachte, dass der Tabellenzweite den Vorsprung clever verwalten oder gar den entscheidenden vierten Treffer markieren würde, sah sich getäuscht. Fehlpass auf Fehlpass spielten die Bragula-Mannen, die Abstände zwischen Abwehrreihe, Sechsern und Angreifern wurden immer größer, das Pressing funktionierte nicht mehr. Die Heimelf hingegen übernahm immer mehr die Kontrolle und übte Druck aus. Daraus resultierte das 2:3 (66.). Dittrich stand mit Ball am Fuß am eigenen Fünfer, ließ sich Zeit, bis Osef vor ihm auftauchte. Diesen schoss der VfL-Torwart dann unnötigerweise an, Baris war wieder dran. Bragula versuchte, seine Mannschaft umzustellen, das Mittelfeld zu verdichten, beispielsweise mit der Einwechselung von Ole Lehmkuhl. Zudem zog er in der Endphase auch Schütte nach hinten.

Doch der VfL gab die Bälle schnell her, die Platzherren kämpften um jeden Meter. Bragula rief immer wieder Kommandos rein, sah das Unheil kommen. Die Caki-Mannen glaubten an sich und erarbeiteten sich in der Schlussphase wiederholt Standards. Karakaya eilte mit nach vorne, sodass neun Delmenhorster im Strafraum warteten, zwei Mann kurz dahinter absicherten. Eine Ecke verteidigte Wildeshausen noch, einen Freistoß in der Nachspielzeit nicht. Das Leder segelte in den Strafraum, und niemand deckte Igde am langen Pfosten, der zum verdienten und umjubelten Ausgleich einschoss – und im Anschluss unter einer Traube von Baris-Spielern begraben wurde.

Durch den Punkt überholt der VfL Wildeshausen den VfL Oldenburg II und steht eine Runde vor Schluss auf dem zweiten Platz. Am letzten Spieltag braucht die Bragula-Elf lediglich einen Sieg beim Absteiger Eintracht Oldenburg, um den Vizetitel zu holen. Für Baris geht es zum Abschluss daheim gegen den SV Wilhelmshaven. „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, blickte Caki voraus. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams Ende März ging mit 7:2 an den SVW. Beide Partien werden an diesem Freitag um 19.30 Uhr angepfiffen.