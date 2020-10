Der SV Baris Delmenhorst um Wahe Zargaryan (rot) hatte gegen Bümmerstede klar das Nachsehen. (INGO MÖLLERS)

Es läuft derzeit nicht gut beim SV Baris Delmenhorst: Die Mannen von Coach Önder Caki verloren klar und deutlich mit 1:5 (0:0) daheim gegen BW Bümmerstede. Es war bereits die dritte Pleite in Folge, sodass die Delmestädter mit weiterhin nur vier Zählern aus jetzt fünf Partien auf Platz sieben der Neunerstaffel der Fußball-Bezirksliga abgerutscht sind. Im Vergleich zur vergangenen Woche, als die Caki-Mannen an ihrer Chancenverwertung scheiterten und unglücklich mit 2:3 gegen den SV Atlas II verloren, waren sie gegen Bümmerstede in nahezu allen Belangen klar unterlegen.

Über 90 Minuten spielten sich die sonst so offensivstarken Kicker von der Lerchenstraße kaum Torchancen heraus. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass Stürmer Dennis Kuhn weiterhin verletzt fehlt. Zudem musste Önder Caki auf Salwan Bees wegen einer Sperre verzichten, Zana Ibrahim hat immer noch mit Leistenproblemen zu kämpfen und saß daher zunächst auf der Bank. Da Baris daher über keine fitten Stürmer mehr verfügte, beorderte Önder Caki den Mittelfeldstrategen Mert Caki in die Sturmspitze. Dieser wechselte sich dort mit Elias Schröder ab.

Nach ausgeglichenen ersten Minuten übernahmen die Gäste immer mehr die Kontrolle. Das lag vor allem an zwei Dingen: Wenn sich Baris aus der eigenen Hälfte herauskombinieren wollte, verlor das Team zu oft den Ball. Und da es spielerisch nicht funktionierte, setzte der SVB auf lange Bälle. Letzteres war ein hoffnungsloses Unterfangen, da Mert Caki und Schröder in Kopfballduellen keine großen Chancen hatten und den Ball erst recht nicht festmachen konnten. „Hoch und lang zu spielen, war Schwachsinn. Bümmerstede hat das clever gemacht, aber wir haben denen auch in die Karten gespielt. Wir haben auch die zweiten Bälle nicht bekommen und sind so viel hinterhergelaufen. Wir haben verdient verloren“, bilanzierte Önder Caki sachlich und offen.

Im ersten Durchgang gelang den Gästen trotz diverser guter Gelegenheiten kein Treffer. Tim Conring scheiterte im Eins-gegen-eins an Anil Caki, dem besten Delmenhorster an diesem Tag (9.). Kurz darauf zielte Sami Suleiman zu hoch (13.), Marvin Krone zu ungenau (14.). Die einzigen beiden Baris-Gelegenheiten hatte Mert Caki: Einen Freistoß von halbrechts zirkelte er knapp am Eck vorbei, einen Flachschuss hielt Daniel Redemann sicher (15./18.). Es folgte ein Spiel auf ein Tor: Wahe Zargaryan klärte einen Lupfer von Till Müller vor der Linie, Aleksandar Sukalo schoss aus der Drehung drüber, Tanju Temin scheiterte an einer guten Fußabwehr von Anil Caki. Welle um Welle rollte auf den Baris-Kasten zu, immer wieder rief Bümmerstede-Coach Marco Büsing – vielen bekannt als jahrelanger Co-Trainer von Jürgen Hahn beim SV Atlas – „weiter so, belohnt euch“ von außen. Doch auch vier weitere gute Chancen nutzten die Gäste vor der Pause nicht.

Baris rutscht in der Tabelle ab

Nach dem Seitenwechsel stand bei Baris mit Zana Ibrahim ein Stürmer auf dem Platz, doch Bälle bekam er so gut wie keine. Bümmerstede behielt klar die Oberhand und zeigte sich nun effektiv, Baris machte es dem Gast allerdings auch sehr einfach. Nach einem langen Ball war Marvin Krone auf rechts frei durch und passte den Ball in die Mitte zu Suleiman, der am zweiten Pfosten frei stehend genügend Zeit hatte, sich die Ecke auszusuchen. Er wählte die kurze zum 1:0 (57.). Knapp zehn Minuten später segelte ein Freistoß von Müller auf den langen Pfosten zu. Kein Delmenhorster bewegte sich Richtung Ball, sodass Oliver Prondzinski am langen Pfosten aus kurzer Distanz das 2:0 erzielte (65.).

Zu allem Überfluss vertändelten Zargaryan und Alexander Pelman kurz darauf das Leder vor dem eigenen Strafraum, sodass Sukalo frei auf Anil Caki zulief. Pelman stoppte ihn mit einem klaren Foul im Strafraum. Da der Baris-Verteidiger bereits vorbelastet war, flog er mit Gelb-Rot vom Platz (70.). Den fälligen Elfmeter hielt Anil Caki zwar stark gegen Temin, doch da lediglich Bümmersteder nachsetzten, hieß es dennoch 3:0 für die Gäste. Harutyun Svachyan traf im Nachschuss. Temin war es auch, der auf der Gegenseite einen Strafstoß verursachte, da er gegen Izzet Saglam einen Schritt zu spät kam. Mergim Bajqinovci schob vom Punkt jedoch halblinks lasch in die Arme von Redemann (77.). Nach einer weiteren Parade von Anil Caki gegen Sukalo gab es eine Ecke für die Gäste, die Müller auf den Kopf von Ali Akyol zog, der aus kurzer Distanz ungedeckt zum 4:0 einnickte (83.).

Baris kam immerhin noch zum Ehrentor: Eine Kombination von Mert Caki und Cuma Caliskan schloss Ibrahim zum 1:4 ab (86.). Beinahe gelang Ibrahim nach erneutem Caki-Pass sogar das 2:4, doch Redemann hielt seinen Lupfer (87.). Nur kurz darauf schnürte Akyol jedoch seinen Doppelpack zum 5:1-Endstand (90.+1). „Es war heute der Wurm drin. Man hat gemerkt, dass die Offensivkräfte fehlen. Wir hatten nur zwei fitte Spieler auf der Bank. Und wir haben viele junge Leute, die noch lernen müssen, wann sie Tempo gehen und wann sie Ruhe reinbringen müssen“, bilanzierte Önder Caki.