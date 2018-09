In starker Form: Devin Isik steuerte beim Sieg gegen den VfL Stenum ein Tor und eine Vorlage bei. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Vier Spiele, vier Siege: Der SV Baris Delmenhorst hat einen perfekten Start in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga hingelegt. Sogar den VfL Stenum bezwang der SV am Sonntag mit 3:1 (2:0) – die vorangegangenen vier Duelle gingen allesamt an die Stenumer. Einen wesentlichen Anteil am Dreier hatte das Baris-Angriffsduo Dennis Kuhn und Devin Isik. Beide bekam der Gast nur schwer zu fassen, beide agierten bei den sporadisch vorgetragenen Angriffen der Gastgeber exzellent, beide waren in der Konsequenz an jeweils zwei Treffern beteiligt. Kuhn übernahm dabei die Rolle den agilen Vorbereiters: Mit seiner Durchsetzungsfähigkeit gegen Stenums Linksverteidiger Michael Marten und seiner guten Übersicht legte er das Tor von Mittelfeldakteur Tayfun Kurt (27.) auf. Von einer Vorlage des rechten Flügelspielers profitierte auch Isik, der in der 42. Minute eiskalt im Duell mit VfL-Keeper Maik Panzram blieb und somit sein fünftes Saisontor erzielte. Kurz vor Schluss trat die selbstbewusste Nummer 19 des SV Baris dann als Passgeber in Erscheinung: Sein Hackenpass landete bei Mikael-Cihan Blümel, der mit der Pike für die Entscheidung in der engen Begegnung sorgte (85.).

Die Formstärke der beiden Angreifer ist natürlich auch Baris-Coach Önder Caki nicht verborgen geblieben. "Beide sind gut drauf", meinte er. Und bei Isik machte er gleichzeitig große Fortschritte aus. "Es freut mich, so einen Stürmer zu haben. Er hat sich enorm entwickelt und gehört zu unseren Leistungsträgern", sagte Caki. Sicherlich gehört das effektive Umschaltspiel zu einem aktuellen Eckpfeiler des Erfolges. Viel entscheidender ist jedoch der Einsatz, den die gesamte Mannschaft einbringt. Die Idee von Caki, mit der Umstellung auf Fünferkette für mehr Stabilität zu sorgen, fruchtete. "Das System spielen wir seit dieser Saison. Alle leisten super Defensivarbeit", analysierte der Baris-Trainer.

Baake bleibt optimistisch

Das Engagement war gegen Stenum auch definitiv vonnöten, um den Dreier einzutüten. Auch der Gast machte nämlich ein ordentliches Spiel. Trotz der hohen Spielanteile hatte der VfL jedoch Probleme, sich Torchancen zu erarbeiten. Zum Einen lag das an der Bereitschaft von Baris. Zum Anderen löste es Stenum oft nicht optimal. VfL-Trainer Thomas Baake bemängelte: "Uns hat die letzte Entschlossenheit gefehlt." Eine Ausnahme bildete dabei der 19-jährige Paul Fuhrken. Dank des Mutes des Außenspielers kam der VfL noch mal zurück in die Partie: Sein beherzter Antritt über links und sein Pass in die Mitte sorgten für das 1:2 durch den eingewechselten Alexander Ruge (75.). Fast hätte Ole Braun nur eine Minute später den Ausgleich erzielt. Da zeigte sich aber Baris-Torwart Orhan Can Karakaya auf dem Posten. Solche Abschlüsse gab es aufseiten des VfL aber viel zu selten, weshalb es gegen effektive Platzherren nicht zu einem Punktgewinn reichte. Baake ging trotzdem mit einem positiven Gefühl nach Hause: "Wir waren keinen Deut schlechter als der Gegner, auch wenn wir die erste Halbzeit etwas verschlafen haben. Ich sehe gute Ansätze, die jungen Spieler wie Paul Fuhrken oder Fynn Brenneiser machen Spaß und sind unsere Zukunft."

Aus seiner Sicht mangelte es dem VfL gegen Baris an Glück. Das 2:2 durch Fuhrken (82.) hätte laut Baake nicht unbedingt wegen Abseits zurückgepfiffen werden müssen. "Ich bin mir da nicht zu hundert Prozent sicher", zweifelte Baake. Und für die Zuschauer an der Lerchenstraße warf er die Frage berechtigt in den Raum. Nicht jeder auf dem Sportplatz gab dem Referee Fabian Becker bei diesem Pfiff recht.

Der Schiedsrichter hat diese Entscheidung letztlich zugunsten von Baris getroffen, die damit in einem Duell auf Augenhöhe vom Glück des Tüchtigen profitierten. "Solche Situationen musst du auch mal überstehen. In dieser Phase war unsere Kraft am Ende. Die Fitness ist ein Problem von uns", gestand Caki. Er blickte ebenso wie Baake zuversichtlich in die Zukunft – große Ambitionen hegt er allerdings keineswegs. "Wir sind das zweite Jahr in der Bezirksliga, normal ist das Jahr schwieriger. Wir denken immer noch zuerst daran, 35 bis 40 Punkte zu sichern, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten", erklärte der Trainer vom SV Baris. Mit der Leistung sollte Baris dieses Minimalziel erreichen.