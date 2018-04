Mert Caki (gelbes Trikot, hier gegen Tur Abdin) erzielte zwar das 2:2 für den SV Baris Delmenhorst gegen Eintracht Oldenburg, setzte aber in der Schlussphase einen Elfmeter deutlich über das Tor. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Baris Delmenhorst haben ihre Negativserie von vier Niederlagen in Folge durch ein 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen den SV Eintracht Oldenburg gestoppt. „Für uns ist das Unentschieden zu wenig, wir haben zwei Punkte verschenkt“, ärgerte sich Baris-Trainer Önder Caki, dessen Team bereits in der elften Minute in Rückstand geraten war, als Lars Michael von Saldem eine Hereingabe von Jannis Reichel unbedrängt ins linke Eck vergoldete – 0:1.

Die erste Chance der Gastgeber hatte Mikael-Cihan Blümel, der jedoch im Eins-gegen-eins an Dennis Pollmann hängen blieb (14.). Im Nachsetzen eroberte Mert Caki die Kugel. Er wurde durch eine riskante Grätsche im Strafraum zu Boden befördert. Schiedsrichter Malte Rathke (TuS Elsfleth) ließ weiterspielen, eine knifflige Entscheidung. Warum Baris in den vergangenen vier Partien 16 Gegentore kassierte, zeigte die Defensive in Minute 16, als sie vogelwild agierte und nur mit größter Mühe und vereinten Kräften auf der Linie klären konnte. In der 24. Minute klingelte es dann im Oldenburger Gehäuse: Nach einer starken Vorarbeit von Mert Caki stand Justin Lentz goldrichtig und schob zum Ausgleich ein. Es entwickelte sich im ersten Durchgang ein Spiel auf Augenhöhe, das nach einem gefährlichen Freistoß von Mert Caki, der knapp das Ziel verfehlte, verdientermaßen mit einem Remis endete.

Im zweiten Abschnitt bot die Partie einige Höhepunkte mehr. Im Blickpunkt stand nun des Öfteren der Unparteiische. „Er hat das Spiel kaputt gepfiffen. Ich habe mich selten so über einen Schiedsrichter aufgeregt“, sagte Önder Caki sichtlich angesäuert nach der Partie. Aber der Reihe nach: Die erste wichtige Entscheidung traf Rathke in Minute 55, nachdem der eingewechselte Delmenhorster Hussein Al Aimre Oldenburgs Reichel zu Fall gebracht hatte. Rathke zeigte zurecht auf den Punkt. „Wenn er den gibt, müssen wir in der ersten Halbzeit auch einen bekommen“, haderte Önder Caki. Hendrik Wiemken verwandelte eiskalt zur erneuten Führung für den Tabellenvorletzten, der seine bislang wenigen Punkte hauptsächlich auf fremden Plätzen geholt hat. In der Folge sind die Delmenhorster Angreifer immer wieder von den Linienrichtern wegen Abseitsstellungen zurückgepfiffen worden. Es entwickelte sich nun eine emotionale und hektische Partie. Baris brauchte rund zehn Minuten, um sich vom Rückstand zu erholen.

In der 65. Minute scheiterte dann erst Shewket Barakat Osef, doch nur eine Minute später zappelte das Leder im Netz. Ein leicht abgefälschter Distanzschuss von Mert Caki landete im linken Kreuzeck – 2:2. Danach spielten nur noch die Hausherren. Doch sowohl Blümel, der den Pfosten traf (76.), als auch Osef (77.) fehlte das Quäntchen Glück im Abschluss. In der 79. Minute leistete sich der Delmenhorster Alexander Pelman ein übles Einsteigen im Mittelkreis gegen Tim-Chris Winzeck – und war mit Gelb noch gut bedient. Kurz darauf spielte der eingewechselte Sinan Özütemiz einen überragenden Pass auf Blümel, der erneut Pech hatte und den Pfosten traf (84.). Den Abpraller eroberte sich Osef kämpferisch zurück und wurde daraufhin von einem Oldenburger im Strafraum gefoult – Elfmeter. Erneut lag Rathke richtig. Baris hätte sich für den enormen Aufwand in der Schlussphase belohnen können, doch Mert Caki schoss weit über das Tor (85.).

Die Delmenhorster gaben sich aber noch nicht auf und hatten weitere Chancen. Die größte köpfte Osef völlig freistehend aus zwei Metern über den Kasten (90.). Aus fehlendem Glück wurde langsam Unvermögen. Baris drückte und drückte. In der 92. Minute wusste sich Eintracht-Verteidiger Benjamin Woltering nur noch mit einer Notbremse zu helfen. Rathke zeigte zuerst nur Gelb, nach Absprache mit seinem Assistenten änderte er seine Entscheidung und zückte Rot. Erneut lag er richtig. Der fällige Freistoß von der Strafraumgrenze brachte nichts ein, sodass Rathke nach siebenminütiger Nachspielzeit beim Stand von 2:2 abpfiff. „Wir haben 90 Minuten gekämpft und sehr viel investiert. Auf diese Leistung können wir aufbauen, um dann in den nächsten Spielen unsere Punkte einzufahren“, betonte Önder Caki. Baris hat mit 26 Punkten weiterhin einen beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegszone.