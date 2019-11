Der SV Tur Abdin um den agilen Dennis Thüroff (am Ball, blau) behielt gegen den FC Hude die Oberhand. (INGO MÖLLERS)

Es waren etwas mehr als 80 Minuten absolviert, als Marc Ibrahim gleich mehrfach im Fokus stand. Der Torhüter des Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst war im Derby gegen den FC Hude innerhalb kürzester Zeit dreimal gefordert – und meisterte alle drei Situationen mit Bravour. Zunächst lenkte er einen Freistoß von Ole Schöneboom ans Aluminium und wehrte auch Jannik Meyers Nachschuss aus kurzer Distanz ab. Die größte Herausforderung sollte allerdings erst noch folgen. Weil Thomas Karli unmittelbar danach Meyer foulte, gab es einen Elfmeter für die Huder. Ingmar Peters trat an – und scheiterte ebenfalls an Ibrahim (83.). Damit sicherte der Keeper der Gäste seinem Team den 2:1 (1:1)-Erfolg.

So gingen die Delmenhorster aufgrund des verschossenen Strafstoßes der Gastgeber am Ende als etwas glücklicher, aber nicht unverdienter Sieger vom Platz. Eine Punkteteilung wäre allerdings auch völlig in Ordnung gegangen. Insgesamt sahen die Zuschauer eine recht ausgeglichene Partie, in der Abdin im zweiten Abschnitt spielerisch dann letztlich doch den entscheidenden Tick stärker war. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zwei hundertprozentige Chancen und nutzten eine davon zum 2:1. Can Blümel bewies eine überragende Übersicht und bediente von der rechten Seite mit einem Flankenwechsel den freien Jonas Yildiz, der den Ball über FCH-Schlussmann Christopher Schnake hinweg ins Tor chippte (79.). Fünf Minuten zuvor hatte es eine ähnliche Szene gegeben. Auch hier war es Blümel, der Simon Matta schickte. Im Eins-gegen-eins-Duell behielt dann aber Schnake die Oberhand.

Gastgeber gehen in Führung

„Ich glaube, dass der Sieg in Ordnung geht“, urteilte Abdins Coach Andree Höttges. Seine Mannschaft habe gut gearbeitet. „Die Jungs haben das Spiel über das Kämpferische gewonnen, nicht nur fußballerisch“, lobte Höttges. Gleichwohl sei die Begegnung aus Huder Sicht keine gewesen, die man verlieren muss. Sein Gegenüber Lars Möhlenbrock war dann auch der Meinung, dass über 90 Minuten gesehen ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. „Ich kann den Jungs nicht viel vorwerfen. Sie haben ein vernünftiges Spiel abgeliefert“, sagte der Trainer der Gastgeber. Man habe auch etwas Spielpech gehabt. Leistungstechnisch habe es keinen großen Unterschied gegeben.

Nach einer Anfangsphase ohne große Chancen waren es die Huder, die erstmals jubeln durften. Ole Schöneboom steckte im richtigen Moment durch auf Nils Sandau, der vor Ibrahim die Nerven behielt und eiskalt vollstreckte (24.). Der Jubel über die Führung währte jedoch nicht allzu lange. Aho Hanno wurde im Strafraum gelegt, den fälligen Elfmeter verwandelte Can Blümel souverän unten links (28.). Bis zur Pause hatten beide Teams jeweils eine gute Möglichkeit nachzulegen. Ein Freistoß von Schöneboom segelte gefährlich in den Strafraum, jedoch kam kein Huder zum Abschluss (37.). Auf der Gegenseite setzte sich Dennis Thüroff im Mittelfeld durch und zog aus der Distanz ab. Schnake wehrte den Versuch aber zur Ecke ab (43.).

Der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte dann klar den Gästen. Schnake parierte einen Schuss von Simon Matta (47.), zwei Zeigerumdrehungen später zeigten die Delmenhorster eine schöne Kombination. Michael Sen schlug von rechts einen Ball auf die andere Seite, wo Aho Hanno das Spielgerät annahm und auf Justin Lentz querlegte. Dessen Schuss aus zentraler Position flog aber über den Kasten.

Der FCH brauchte etwas Zeit, um wieder gefährlich zu werden. Die erste gute Möglichkeit des zweiten Durchgangs vergab Baris Sarikaya, der sich schön durchsetzte und mit einem Fernschuss das Tor nur relativ knapp verfehlte (60.). Acht Minuten später war es erneut Sarikaya, der den Ball eroberte und das Auge für Jannik Meyer hatte, der im Strafraum in guter Position jedoch am Gegenspieler hängen blieb. Es folgten die geschilderten Chancen für Abdin, von denen eine erfolgreich verwertet wurde, und der Elfmeter für Hude, den Peters gar nicht mal schlecht schoss. Ibrahim entschied sich aber für die richtige Ecke.

Abdin führt als Tabellendritter mit 25 Punkten das Feld hinter dem Wilhelmshavener Spitzenduo an. Hude findet sich als Zwölfter mit 16 Punkten weiterhin im Keller wieder. Für die Delmenhorster geht es am kommenden Freitag mit dem Stadtderby gegen den TuS Heidkrug weiter. „Das wird nicht einfach“, hat Höttges viel Respekt vor dem Aufsteiger. Die Huder müssen am Sonntag auswärts gegen den TuS Obenstrohe ran. Wenn der FCH die Leistungen der jüngsten Partien bestätigen kann, sollte dort etwas möglich sein, genau wie danach gegen den TSV Abbehausen.